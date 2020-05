„În legătură cu pandemia provocată de coronavirus, pot să vă aduc la cunoştinţă că la DNA sunt înregistrate 33 de dosare penale, dintre care în 25 de cauze procurorii s-au sesizat din oficiu. În aceste cauze, se efectuează cercetări privind încălcarea prevederilor legale în legătură cu organizarea, atribuirea şi derularea unor contracte de achiziţii publice directe a unor echipamente de protecţie: măşti, viziere, combinezoane, izolete şi altele materiale.

De asemenea, achiziţionarea de măşti medicinale neconforme, considerate periculoase şi interzise în UE”, a declarat şeful DNA, în cadrul unei conferinţe de presă online”, a spus recent procurorul șef al DNA, Crin Bologa, într-o conferință de presă online. Nu era primul semnal în acest sens.

În luna aprilie a apărut și un prim document, „scurs” pe surse către preferații procurorilor DNA, G4 Media: ”Având în vedere informațiile publicate în spațiul public, privind faptul că Guvernul României, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, a încheiat un acord cadru în valoare de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru achiziționarea de măști de protecție, contractul fiind atribuit SC Romwine&Cofee SRL, înființată în urmă cu un an și având ca obiect principal de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”, existând indicii privind conduitele unor funcționari publici care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au îndeplinit un act în mod defectuos, utilizând o societate comercială fără activitate reală, pentru ridicarea artificială a prețului de achiziție a respectivului produs, și prin aceasta cauzând o pagubă bugetului de stat de peste 1.000.000 de euro, obținându-se totodată un folos material pentru persoanele implicate în operațiune (…), ne sesizăm din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, (….) și art 13 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție”, se arată în ordonanța de declinare ajunsă la DNA, după o autosesizare din luna aprilie a celebrului procuror militar Bogdan Pîrlog, ordonanță publicată în exclusivitate de G4 Media.

Potrivit unor informații obținute în exclusivitate de evz.ro un dosar de amploare a fost deschis la DNA Constanța, în care au fost deja audiate mai multe persoane. Se pare că din cauza acestui dosar mai multe persoane implicate au decis să se „carantineze” peste hotare.

De unde a plecat scandalul? Așa cum se poate vedea și în ordonanța de declinarea competenței, era vorba despre firma Romwine&Coffee SRL, devenită celebră prin vânzarea unei cantități uriașe de măști de protecție la prețuri supraevaluate, caz despre care evz.ro a scris încă din luna martie: Dosarul „Masca”. Un nume greu din România și contractul dubios de 11,5 mil. Euro cu statul. Ulterior am mai aflat niște lucruri, în special despre omul care se afla în spatele acestei afaceri:

„HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN, cel care a realizat afacerea, este unul din sponsorii PNL. Sau cel puțin așa îl precede faima în Giurgiu. Ca atare s-a gândit cum poate să profite mai bine de criza mizeră din Sănătate, mai ales că avea un istoric interesant. Vă dau doar un mic indiciu. Compania Sanimed International Impex S.R.L. a încheiat 16290 contracte de achiziții publice in valoare totală de 85.486.078,59 RON, în perioada 2013-2019. Potrivit datelor oferite de portalul Confidas. care ne arată și legăturile acestuia cu alte entități comerciale

În ultima vreme, până să vină pleașca cu pandemia, lui Cătălin Hideg îi mergea prost, câștiga multe contracte publice, dar valorile erau mici. Așa că s-a combinat cu Nelu Iordache și Cristian Burci pentru această afacere. Care au fost rolurile celor doi pot intui, mai ales că sursele politice sunt destul de explicite atunci când vine vorba despre conexiunile cuplului la cel mai înalt nivel al guvernului”, scriam la acel moment. Numai că această afacere avea să devină extrem de interesantă, mai ales că au urmat alte câteva contracte derulate tot prin ONAC (Oficiul Național de Achiziții Centralizate), o instituție care ar trebui să se ocupe de interesele statului român.

Într-o discuție la acel moment cu Cristian Burci, patronul „Adevărul”, acesta mi-a spus că nu are nici o treabă cu afacerea menționată, dar nu a negat că-l cunoaște pe Cătălin Hideg, mai mult a confirmat că la acel moment se afla alături de Hideg într-o țară arabă unde încerca să vândă compania Sanimed International Impex S.R.L către un fond de investiții din zonă. Conform unor surse apropiate de patronul Sanimed International Impex, Cătălin Hideg, acesta nu a reușit să vândă firma, dar a început discuțiile pentru construcția unei fabrici care să producă reactivii patentați de el.

Între timp în acest joc al milioanelor de euro au mai intrat câteva firme: VIGGO International, o firmă care s-a remarcat prin faptul că a asigurat vestimentația echipei naționale de fotbal, un brand lansat de Ionuţ Marin şi Cătălin Botezatu, care a câştigat un contract de 54 mil. lei pentru furnizarea a 500.000 de combinezoane şi un altul în valoare de 33 mil. lei pentru 1,75 milioane de viziere de protecţie, livrarea urmând a se face etapizat pe parcursul a 45 de zile calendaristice.

Interesant este faptul că și aici apare numele lui Cătălin Hideg, despre care se spune că este cel care, ca și în cazul Romwine&Coffee SRL, stă în spatele afacerii. Sursa care ne-a furnizat această informație ne-a spus că acesta este modul său de operare și că prin contactele foarte bune pe care acesta le are în Turcia (este asociat cu unul din oamenii de încredere ai lui Recip Erdogan), a creat acest păienjeniș menit să-i piardă urma. La lista aceasta se adaugă Tehnoplus Medical, Ducos Trading, BSG Business Select SRL (vezi aici investigația Libertatea), dar și o întreagă listă de „câștigători” ai pandemiei (vezi aici materialul publicat de Europa Liberă).

Ce-l recomandă pe acest Cătălin Hideg?

Se pare că există legături strânse cu diverși politicieni, încă de pe vremea când PNL era în opoziție, unul din numele vehiculate de presă fiind cel al lui Antonel Tănase, actualul secretar general al Guvernului. O legătură bazată pe faptul că firma acestuia de audit Cont Consulting&Services s-ar fi ocupat în perioada 2016-2018 de auditarea unui proiect pe fonduri europene din partea unei firme legată de Cătălin Hideg. Unele surse ne-au spus că în 2019, acestuia i s-ar fi oferit un contract pentru a se ocupa de întreaga contabilitate a firmelor din grupul Sanimed, însă a refuzat.

Secretarul General al Guvernului, Antonel Tănase spune că nu l-a întâlnit niciodată pe Cătălin Hideg de când a intrat în componența guvernului și că nu se poate găsi nici o legătură între persoana sa și achizițiile de echipamente de protecție. O afirmație care până la proba contrarie nu poate fi combătură. Trebuie reținut însă faptul că omul de afaceri Cătălin Hideg este, așa cum am mai spus, extrem de apropiat de Nelu Iordache. Un personaj care este văzut destul de des intrând în sediul guvernului. Unde se duce? Cel mai simplu este să fie verificate intrările în Guvern, în această perioadă accesul fiind extrem de strict, iar numărul persoanelor care au acces destul de limitat.

Stând de vorbă cu o parte din persoanele implicate am auzit tot felul de afirmații privind implicarea unor înalți funcționari ai statului și politicieni. Un păienjeniș de relații structurat în jurul achizițiilor din sistemul medical, un domeniu în care profitul este uriaș. Aș putea să vă spun despre politicieni care au sunat sau au fost rugați să sune, despre persoane din structurile de forță ale statului care intervin, sau despre conexiuni greu de crezut în zona politică internațională. Dar pentru asta este nevoie de dovezi mai clare decât o simplă afirmație, iar aici sunt convins că procurorii DNA pot veni cu lucruri concrete.

Am preferat să folosesc doar lucrurile pe care le-am putut verifica sau care mi-au fost furnizate de surse de încredere. Dar asta nu înseamnă că nu vom continua. Orice indiciu suplimentar este binevenit.