Social Un director în BNR își ține banii în euro și dolari. Ce avere a reușit să strângă







Jiru Enache, director în BNR este unul dintre economiștii care preferă valutele străine, euro sau dolari. Are însă și câteva investiții imobiliare, după cum urmează. Jiru Enache are un teren intravilan din 2014, în București, de 278 de metri pătrați. El mai deține jumătate dintr-un teren de 4087 metri pătrați din Prahova.

La capitolul imobile, directorul are un apartament în București de 79 de metri pătrați. De asemenea mai deține și o casă de locuit în București de 208 metri pătrați. Totodată soția lui deține un apartament de 59 de metri pătrați în București. Acesta are și un automobil Suzuki pe care l-a cumpărat în 2018. Iar soția lui are bijuterii în valoare de 11.000 de euro. Economistul are mai multe conturi de economii.

Bijuterii în valoare de mii de euro

A preferat totuși să își țină banii în diferite valute mai mult decât în lei. Astfel în două conturi în lei, acesta are peste 44.000 de lei. De asemenea mai are un cont în dolari în care se găsesc 1190 de dolari. Are și un cont în care a strâns 8.000 de euro. Din 2017 până în zilele noastre a reușit să depoziteze într-un alt cont 25.000 de dolari.

De asemenea din 2013 până acum a pus deoparte și 40721 euro. Are și un depozit din 2017 în care se găsesc 35450 de dolari. De asemenea economistul mai are și acțiuni la două firme.

Și-a împrumutat soția cu sute de mii de lei

Vorbim despre acțiuni la o firmă în valoare de 200 de lei. Aceiași firmă a primit împrumut de la economist de 172.716 lei, fără să fie stipulată data la care banii vor fi returnați. Cât privește veniturile directorului din BNR, acestea sunt secrete. La fel ca și în cazul celorlalți oameni din conducerea Băncii rămâne un mister suma pe care o încasează.

Soția sa, cea care deține firma pe care economistul a creditat-o, dar și unde are toate acțiunile are un salariu de 18.288 de lei. De asemenea, directorul mai încasează 35.453 de lei dintr-un contract de închiriere.