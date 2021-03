Un curier a fost bătut pentru că nu a livrat o comandă la timp. Evenimentul s-a consemnat la Baia Mare. Acolo unde probleme a avut un șofer care ar fi trebuit să distribuie un pachet destinat mamei unui lăutar. El a fost agresat fizic, mașina s-a ales cu geamurile sparte, apoi a fost urmărit pe o distanță de aproximativ 15 kilometri.

EL ar fi trebuit să ducă pachetul la ora 7 dimineața. Dar s-a gândit că mai poate aștepta, pentru a nu o trezi din somn pe mama lăutarului. Din această cauză, agresorul s-a enervat peste măsură. În timp ce era urmărit, curierul a reușit să sune la numărul de urgență 112.

Curier bătut și fugărit pentru că nu a livrat la timp pachetul

„Am avut un colet la un domn din Berinţa şi m-a rugat domnul să îl las la mama lui. Eu nu am găsit-o la 7 dimineaţa pe femeie şi mi-au spus cei din jur că are vreo 82 de ani. Am hotărât că la 7 dimineaţa nu e ok să deranjezi o doamnă la 82 de ani aşa că am aşteptat până mai după masă să îi dau coletul.

Numai că domnul, când l-am sunat şi am ajuns la el a sărit la bătaie. M-a călcat pe picioare, mi-a după cap de câteva ori şi încerca să mă omoare.” A povestit curierul agresat, conform Antena 3.

Agresorul mai avea antecedente

„Am reuşit să ies pe partea dreapta şi el a început să îmi spargă geamurile de la maşină. A pornit cu maşina să mă calce, am zis să fug până la maşină şi am pornit spre Secţia de Poliţie. Am ajuns la Dumbrăviţa şi acolo au venit poliţiştii. El era nervos că nu am reuşit să îi las coletul de dimineaţa la mama lui.” A mai declarat victima lăutarului. Agresorul mai are antecedente, pentru că în anul 2017 a avut un conflict fizic cu o vânzătoare, conform sursei citate.