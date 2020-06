Cosmin Olăroiu (51 de ani), cel mai bine plătit antrenor român al ultimilor ani, a decis să investească într-un mare proiect imobiliar. Omul de fotbal a pariat 20 de milioane de euro pe un complex imobiliar de lux din Mamaia. Locuințele au fost ridicate pe locul fostului hotel Mamaia, iar proiectul a fost coordonat de arhitectul Daniel Ciocăzanu.

Cosmin Olăroiu a explicat că în ultimele două decenii a fost plecat mult timp din România, a călătorit și-a avut ocazia să vadă multe locuri minunate. Tehnicianul a încercat să aducă și în țară lucruri aflate la standarde ridicate. Cum ar fi, de exemplu, un complex imobiliar de lux, amplasat la malul Mării Negre.

„Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri.

Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulți în România”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru Look Sport.

Dar, antrenorul a precizată că de întreaga afacere s-a ocupat fiul său, Dani. Afacerile nu sunt ale mele, eu sunt doar un purtător de cuvânt. Dacă există un profit, acela va merge la devăratul patron. Din ce câştig eu reuşesc să trăiesc decent câţi ani mai am de trăit. E profitul lui, banii merg la el, nu la mine, la fiul meu.”

Cosmin Olăroiu a antrenat în România la FC Național, Steaua (în două mandate) și Poli Timișoara. În 2008 a plecat în Arabia Saudită și a preluat-o pe Al Hilal, una dintre cele mai bogate echipe din Golf.

De atunci, românul a lucrat în zona „petro-dolarilor” și a mai trecut pe la Al Sadd (Qatar), Al Ain și Al Ahli (ambele din Emiratele Arabe Unite), naționala Arabiei Saudite, iar în prezent lucrează în China, la Jiangsu Suning.