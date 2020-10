Acesta este motivul pentru care Agenția pentru Digitalizarea României (ADR) a inițiat Consiliul Național pentru Transformare Digitală (CNTD) – o piață digitală, dar și un organism tehnic, în care instituțiile aflate în serviciul public, împreună cu partenerii privați din industria IT&C, vor trasa parcursul corect către o Românie digitală și puternic conectată la statele partenere din UE și NATO.

Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster și coordonator Transilvania Digital Innovation Hub face parte din Board-ul CNTD, împreună cu alți stakeholderi importanți din țară, printre care și partenerii Transilvania DIH, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Lansarea acestui consiliu, moment marcat printr-un eveniment hibrid (online și offline), a avut loc marți, 27 octombrie 2020, iar membri board-ului au punctat importanța formării acestei entități pentru viitorul României.

Prof. univ. Dr. Dan Lazăr, prorector UBB

„Ce s-ar fi întâmplat în ultimele șase luni, dacă nu exista pandemie în materie de transformare digitală? Ce pot să vă spun este că lucrurile erau cu totul altfel în sensul că, din perspectiva instituției pe care o reprezint și sunt convins că la fel gândesc și ceilalți colegi din universități și nu numai, și cei din mediul economic putem să spunem că nu eram în postura în care suntem azi . Noi în ultimele șase luni am făcut în materie de transformare digitală ceea ce nu am făcut în ani de zile.

Digitalizarea a ajuns să fie un mod de viață și este un instrument pe care îl folosim în viața de zi cu zi. Ce am observat noi la nivelul Universității este că rețeta succesului este parteneriatul. Dacă nu există un parteneriat între administrație, mediul de afaceri, universități și societate civilă practic rețeta este fără succes. La nivelul Clujului suntem unde suntem din punct de vedere al dezvoltării economice dar și administrative, datorită acestei bune relații pe care o avem între entități!”

Prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa, rector UTCN

„Eu zic că viitorul este în ochii celui care privește departe. Cu toții astăzi aici, parte din această inițiativă absolut lăudabilă, cred că trebuie să privim spre acest viitor.

Am pornit asemenea proiecte cu mult entuziasm și apoi încet, încet ele s-au stins. Nu mi-aș dori sub nicio formă ca acest lucru să se întâmple și în acest caz și am convingerea că nu se va întâmpla așa din mai multe motive.

În primul rând mă uit la componența acestui consiliu și am încrederea că prin forța acestor companii, prin forța celor implicați în această acțiune și România va ajunge acolo unde trebuia să fie de mult.(…) Eu mi-aș dori foarte mult ca această inițiativă și demersurile noastre comune să conveargă în același sens.”

Bianca Muntean a vorbit despre importanța centrelor de inovare digitală din România, dar și despre construirea unei viziuni comune referitoare la procesele de transformare digitală din România.