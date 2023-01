Un chelner, nemulțumit de bacșisul lăsat de Mircea Badea. „Noi am dat prea puțin, asta era ideea”

Mircea Badea a fost să mănânce într-un restaurant din SUA, dar lucrurile nu au decurs așa cum și-a imaginat. Prezentatorul a povestit că a lăsat un bacșiș de 10%, așa cum este normal la noi în țară, dar că angajații din New York au fost nemulțumiți.

După ce a văzut că a primit prea puțin bacșiș, chelnerul l-a întrebat pe Mircea Badea dacă totul a fost cum trebuie și i-a explicat că în New York se lasă un bacșiș de 20%. „Am fost la New York la restaurantul Quality Meats. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă.

„A fost totul ok? V-a deranjat ceva?”, am fost întrebați. Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: „dar de ce întrebați?”

Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea.”, a relatat Mircea Badea în emisiunea pe care o prezintă la Antena 3 CNN, În gura presei.

Cât bacșiș se lasă în restaurantele din România

În România, la restaurant, suma lăsată la bacșiș trebuie să fie de aproximativ 10-15% din valoarea totală a notei de plată, dar în alte țări, chelnerii cer bacșiș mai mare.

În România, bacșișul se impozitează începând cu 1 ianuarie 2023. Potrivit legii, bacșișul va fi între 0 și 15% din valoarea consumației. Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Operatorii economici au obligaţia de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacşişului oferit, între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei. Nota de plată trebuie să conţină şi o altă rubrică, în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacşiş, notează dcnews.ro.