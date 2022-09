Un celebrul cântăreț de rapp a murit! Gangsta’s Paradise, melodia care a strâns peste un miliard de vizualizări

Coolio, al cărui nume real era Artis Leon Ivey Jr. a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rap solo în 1996 pentru „Gangsta’s Paradise”, care a fost nominalizat și pentru înregistrarea anului. Acesta a fost certificat cu un triplu disc de platină de către Recording Industry Association of America.

Artis Leon Ivey Jr. s-a născut pe 1 august 1963. A crescut în Compton, California, un loc cunoscut pentru că a produs unii dintre cei mai de succes artiști hip-hop, precum Dr. Dre și Kendrick Lamar. El a declarat pentru The Independent că, în copilărie, se juca jocuri de societate cu mama sa, căreia i-a dedicat mai târziu succesul său. După o tinerețe turbulentă – a declarat pentru The Independent că a fost un adolescent care a făcut parte dintr-o bandă, a fost infractor juvenil și dependent de droguri – Coolio a lucrat ca pompier voluntar.

Când s-a lansat în cariera muzicală, a câștigat rapid adepți în rândul publicului în creștere rapidă al fanilor hip-hop, care fusese încântat de muzica lui Tupac Shakur și a lui Notorious B.I.G. A ajuns să vândă peste 17 milioane de discuri. Mai târziu, Coolio a devenit o vedetă la reality-showuri, începând cu „Coolio’s Rules”, un serial din 2008 care s-a concentrat pe viața sa personală și pe încercarea sa de a găsi dragostea în Los Angeles. Coolio a avut patru copii cu Josefa Salinas, cu care s-a căsătorit în 1996 și de care a divorțat ulterior.

Probleme cu drogurile

La câțiva ani după ce a ajuns în fruntea topurilor și s-a consolidat ca artist mainstream, Coolio s-a confruntat cu legea, pledând vinovat pentru acuzații legate de arme de foc și droguri. Rapperul, care s-a luptat toată viața cu astmul, a fost purtătorul de cuvânt al Asthma and Allergy Foundation of America, potrivit biografiei sale oficiale online, citată de New York Times. La un spectacol din 2016 în Brooklyn, N.Y., a relatat Page Six, el a avut un atac de astm și a fost salvat de un fan care avea un inhalator.

„Coolio încă își construiește rap-urile pe melodii vechi recognoscibile din anii 1970 și livrează rime complicate și sincopate ca și cum ar fi o conversație”, a scris Jon Pareles într-o recenzie din The New York Times, menționând că „Gangsta’s Paradise” folosește „acordurile minore sumbre” din „Pastime Paradise”, de Stevie Wonder.

Cântecul era cât pe ce să nu ajungă în filmul de succes „Dangerous Minds”, a scris criticul Caryn James pentru The Times în 1996. Ea a scris că adăugarea ulterioară „a transformat un filmul lui Michelle Pfeiffer despre o profesoară din centrul orașului într-un hit care suna mai proaspăt decât era în realitate”.

O melodie emblematică

Printre celelalte hituri ale lui Coolio se numără „Fantastic Voyage” – piesa de deschidere a albumului său de debut – și „1, 2, 3, 3, 4 (Sumpin’ New)”, ambele nominalizate la Grammy. „C U When U Get There”, în care apare duo-ul 40 Thevz, a fost o piesă remarcabilă de pe cel de-al treilea album al său din anii 1990, „My Soul”.

Melodia avea să extindă posibilitățile comerciale ale hip-hop-ului, dar Coolio avea să spună mai târziu că uneori deplângea modul în care piesa părea să eclipseze celelalte lucrări ale sale, în special albumele ulterioare. Cu toate acestea, el a declarat pentru PopkillerTV în 2018 că melodia l-a dus într-o „călătorie minunată”. Popularitatea sa a dăinuit timp de decenii, videoclipul muzical adunând un număr rar de peste un miliard de vizualizări pe YouTube.

În ultimii ani, Coolio devenise conștient de amprenta sa indelebilă asupra hip-hop-ului. El a declarat în 2018 că, după ani de zile în care s-a plâns de luptele sale în industria muzicală, și-a dat seama că „oamenii ar ucide pentru a-mi lua locul”.”Sunt sigur că, după ce voi fi plecat de mult de pe această planetă și din această dimensiune”, a spus el, „oamenii se vor întoarce și îmi vor studia întreaga operă”.