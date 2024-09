Economie Un celebru lanț de fast-food intră pe piața din România







Lanțul britanic de restaurante fast-food Harry Ramsden’s Fish & Chips a decis să se extindă și în România, prin francizare. Lanțul de fast-food intră în România datorită lipsei de competitori de pe piață.

Costurile francizei Harry Ramsden's Fish & Chips, vor fi proporționale cu cifra de afaceri

Costurile aferente francizei Harry Ramsden's Fish & Chips sunt în jur de 300.000 - 400.000 de euro, în funcție de suprafață. Din această sumă, 150.000 de euro o reprezintă taxa de înscriere. Contractul francizei se va face pe o perioadă de 10 ani, iar cifra de afaceri anuală generată de un restaurant variază între 1,5-1,8 milioane de euro.

Harry Ramsden, și-a deschis cu 150 de lire sterline un modest magazin de lemn în West Yorkshire, lângă stația de tramvai de la White Cross din Guiseley.

Trei ani mai târziu, Harry Ramsden și-a deschis primul său restaurant în aceeași zonă, la White Cross. Covoarele scumpe de pe perete, lambriurile de stejar și candelabrele impunătoare au făcut ca restaurantul să fie clasat al doilea ca popularitate, după The Ritz din Londra.

Premiul Guinness World Records pentru Harry Ramsden's Fish & Chips

Cu ocazia împlinirii a 21 de ani, în iulie 1952, restaurantul Harry Ramsden's Fish & Chips, a servit 10.000 de porții de Fish and Chips. Aceasta la dus la doborârea recordului mondial Guinness World Records pentru cele mai multe porții de Fish and Chips servite într-o zi. Acesta avea o capacitate de 250 de persoane și deservea aproape un milion de clienți pe an.

Restaurantul a fost demolat în 2012, ca urmare a stării sale proaste și a conținutului de azbest. Restaurantul principal alăturat, care l-a înlocuit, a deținut odată recordul mondial Guinness pentru cel mai mare magazin de pește și chipsuri din lume, având o capacitate de 250 de persoane și deservind aproape un milion de clienți pe an.

Harry Corbett faimosul Sooty a fost un nepotul lui Harry Ramsden și a cântat la pian în restaurant la unchiului său.

Lanțul de fast-food Harry Ramsden's Fish & Chips, în curând și în România

În 1954, afacerea a fost vândută partenerului de afaceri, Eddie Stokes, pentru suma (pe atunci) mare de 37.500 de lire sterline, iar ulterior, în 1965, a fost revâdută către Associated Fisheries din Essex.

Recunoscută la nivel internațional, franciza și-a extins lanțul de restaurante încă din 1988. Lanțul de fast-food va ajunge și în România spre deliciul iubitorilor de pește.