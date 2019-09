În vârstă de 19 ani, tenismena cancadiancă de oricigine română le-a povestit celor de la CNN cum a ajutat-o un cec fals să câștige titlul turneului de Grand Slem de la Fushing Meadows. În 2015, după ce a câștigat Orange Bowl, turneu pentru junioare desfășurat în SUA, Bianca Andreescu completat anual un cec fals pe care scria premiul acordat câștigătoarei de la Flushing Meadows și numele său, iar acest lucru a inspirat-o.

„Am luat un cec și am scris premiul din acel an (n.r. – 2015). Dar în fiecare an trebuia să modific, deoarece premiul se schimba. Am vizualizat acel moment încă din ziua în care am câștigat Orange Bowl. Acum, să fiu campioană de la US Open este ceva nebunesc”, le-a mărturisit Bianca celor de la CNN. Acum, cu trofeul în brațe, candianca a fost recompensată pe măsura performanței. Pentru succesul de la New York, tânăra tenismenă va încasa un cec în valoare de 3.468.000 de euro.

Adversara sa din finala de la US Open, Serena Williams, s-a ales „doar” cu 1.711.000 de euro. Până să iasă victorioasă la New York, Andreescu strânsese câștiguri din tenis de circa 2.179.000 de euro. Dar cei mai mulți bani i-a obținut în acest an – 1.983.788 de euro.

Mesaj în limba română pentru fanii români

Pe lângă partea financiară, Bianca se bucură și de o ascensiune incredibilă în ierarhia WTA. Bianca a întrecut-o chiar și pe Simona Halep în clasament, jucătoarea pe care o idolatrizează. Începând de ieri, Bianca a urcat pe poziția a 5-a, Halep este pe 6, în timp ce noul lider este australianca Ashleigh Barty, care a detronat-o pe nipona Naomi Osaka (4).

Recent, Bianca le-a transmis românilor un mesaj în limba română prin intermediul postului de televiziune Romanian Televison of New York. Emoționată, tenismena s-a încurcat la un cuvânt. „Mulțumesc pentru toți oamenii din România. Mulțumesc că m-ați susținat. Oh, no! Susținut. Nu doar aici la US Open, ci mereu! Mulțumesc mult!”, a spus Bianca în limba română.

