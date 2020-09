O copilă de 5 ani, care acum câteva luni şi-a pierdut pisica din cauza unei boli incurabile, s-a hotărât să scrie o scrisoare lui „Tin Tin” a sa direct în Paradis. Mama sa a încercat s-o descurajeze, explicându-i că Paradisul e prea departe pentru a putea trimite scrisori.

Micuţa Nevaeh Lowe, care trăieşte în Walton-on-Thames, în Regatul Unit, suferea de ceva timp pentru pierderea pisicii, care la începutul acestui an s-a îmbolnăvit de o gravă boală cardiacă. Copila se temea că Tin Tin – acesta este numele pisicii – se simte singură departe de familie şi s-a decis astfel să-i scrie o scrisoare, s-o pună la cutie adăugând şi o poză de când ea şi pisica erau împreună. „Îmi lipseşti foarte mult, eşti cea mai bună pisică din lume, ţin la tine şi nu te voi uita niciodată. Am o poză cu noi două, acum o vei avea şi tu. Te iubesc. Nevaeh”, acesta este textul scrisorii fetiţei.

Vine răspunsul după câteva săptămâni

Deşi mama Tamara încercase s-o convingă să nu trimită scrisoarea, brusc răspunsul de la Tin Tin a sosit. Cel care a scris a fost un poştaş care a găsit scrisoarea şi, curios, a deschis-o. În afara răspunsului, poştaşul i-a trimis micuţei o pisică de pluş asemănătoare cu Tin Tin şi o carte care povesteşte despre o pisică.

„Îţi mulţumesc că mi-ai scris această scrisoare şi fiindcă mi-ai trimis poza, pentru mine înseamnă enorm şi am pus-o deasupra patului meu, aici, în Paradis. Vreau să ştii că eu sunt bine şi mi-am făcut mulţi prieteni. Unul dinte ei, Tibbles, sforăie îngrozitor atunci când dormim. Îngerii îmi dau să mănânc şi mă îngrijesc foarte bine” scrie în text poştaşul care s-a hotărât să facă pe Tin Tin.

Şi continuă: „Ştiu că eşti tristă fiindcă nu sunt acolo cu tine, dar nu trebuie să fii. Aici ai o pisică de pluş care-mi seamănă, astfel că atunci când eşti tristă poţi s-o îmbrăţişezi cum făceai cu mine. Este şi o carte despre pisica Mog, care aici e o celebritate, vei putea s-o citeşti împreună cu mama. Dacă ai nevoie să vorbeşti cu mine, caută steaua cea mai strălucitoare de pe cer şi eu voi fi acolo să te ascult.Voi rămâne pentru totdeauna cea mai bună prietenă a ta, Tin Tin”.

Şocul a fost mare

Incredibilul răspuns a lasat-o fără replică pe Tamara, mama lui Nevaeh: „Fetiţa mea nu reuşea să doarmă noaptea, mă gândesc că scrisoarea va reuşi s-o ajute. Am reuşit să găsesc poştaşul, căruia îi mulţumesc foarte mult, chiar dacă am vorbit deocamdată doar cu soţia sa: ea mi-a explicat că şi ei au câteva pisici şi din cauza asta au înţeles perfect situaţia. Acum că Nevaeh ştie că Tin Tin se simte bine, a reuşit să doarmă din nou foarte bine toată noaptea. În fiecare seară priveşte cerul şi caută steaua sa specială”, notează Leggo.