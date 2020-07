Napier, el însuși o persoană de culoare și arhiepiscop de Durban, pe coasta Africii de Sud, a scris într-un mesaj pe Twitter că „o cercetare succintă a declarației fondatoare” a Black Lives Matter „arată că mișcarea este deturnată de interesele și părțile angajate să distrugă valorile, structura și instituțiile care de veacuri au susținut cele mai bune civilizații și culturi”.

A brief study of the founding statement of “Black Lives Matter” indicates the movement is being hijacked by the interests & parties committed to dismantling the very values, structure & institutions which have over the centuries undergird the best civilisations & cultures!

După mesajul său original, postat – nota bene – pe 4 iulie, de Ziua Națională a Statelor Unite, Napier a mai scris un mesaj două zile mai târziu, pe 6 iulie, în care a scris:

„Un alt test crucial al autenticității mișcării Black Lives Matter va fi poziția sa față de Planned Parenthood și Industria Avortului.”

Planned Parenthood este un foarte puternic ONG american care oferă servicii de planificare familială și asistență pentru avort, pledând pentru libertatea întreruperii sarcinii până în ultimul moment înaintea nașterii.

Napier a adăugat:

„Același test se aplică atunci când este evaluată sinceritatea celor care condamnă gălăgios violența domestică (numită în mod eronat «violență pe bază de gen») în opoziție că tăcerea asurzitoare cu privire la violența aplicată bebelușilor în burta mamelor lor.”

Așa cum subliniază ONG-ul Illinois Right to Life, Planned Parenthood este un pericol pentru comunitatea de culoare. Nu doar că fondatoarea PP, Margaret Sanger, este rasistă, dar organizația pe care o conduce vizează mai ales comunitățile minoritare.

În rândul comunității negre, Planned Parenthood este principala cauză a morții.

„Potrivit Centrului american pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, au fost peste 15,5 milioane de avorturi operate asupra afro-americanilor”, afirmă Illinois Right to Life.

„Aceste 15,5 milioane de vieți negre pierdute prin avort depășesc numărul morților persoanelor negre cauzate de SIDA, infracțiuni cu violență, accidente, cancer și boli cardiace luate împreună.”

Episcopul american Joseph Strickland, din Tyler, Texas, a criticat și el mișcarea. Strickland a discutat despre programul Black Lives Matter care conține o serie de puncte pe care pe care catolicii nu le pot în nici un caz accepta.

Într-un mesaj pe Twitter, cu link către site-ul Black Lives Matter, epsicopul Strickland a scris: „Vă rog, educați-vă în legătură cu asta!”

Please educate yourself on this! Toward the end of this statement 2 points are made that are contrary to FAITH…#1 opposing the nuclear family (where is dad?) and #2 opposing God’s plan for sex as a union of male & female. This agenda is DANGEROUS! https://t.co/pkR4p034vg

— Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) July 4, 2020