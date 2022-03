Un bărbat a petrecut 45 de ani în închisoare pe nedrept. Care a fost explicația judecătorului

Acuzat chiar dacă nu era vinovat

În urma procesului, bărbatul de 83 de ani a fost găsit nevinovat și achitat de un juriu, iar condamnarea a fost anulată de judecător. Joi, 10 martie, Andrews a fost declarat închis pe nedrept, după ce a petrecut 46 de ani în închisoare. Acum poate cere despăgubiri de la stat.

La două luni după ce Isaiah s-a căsătorit în 1974, soția lui a dispărut. Cuplul locuia într-un hotel numit Colonial Inn, iar când trupul soției a fost descoperit în Forest Hill Park, aceasta a fost înfășurată în lenjerie de pat de la hotel, precum și în cearșafuri din alte două locuri de cazare. Un bărbat pe nume Willie Watts a fost primul suspect în acest caz. Mama lui s-a dezvăluit că locuiește aproape de parc și lipsea lenjeria de pat din camera lui de hotel. Cu toate acestea, Watts a fost eliberat fără acuzații după ce a oferit poliției un alibi.

Andrews a devenit apoi ținta anchetei, în ciuda faptului că nu există dovezi. Martorii au declarat că acesta se comportase ciudat în momentul dispariției soției sale. Ulterior s-a descoperit că alibiul lui Watts probabil nu acoperă momentul morții femii, dar poliția nu l-a revizuit ca suspect, iar în cele din urmă a murit în 2011. În 2018, avocații lui Andrews au cerut testarea ADN a probelor, dar un ordin al unei curți de apel a arătat că probele au fost distruse. Din primul proces lipsea și un raport al poliției din Cleveland.

Se presupune că Michael O’Malley, un procuror din județul Cuyahoga, a făcut tot posibilul să-l împiedice pe Andrews să fie rejudecat. O moțiune comună a fost înaintată ulterior de biroul procurorului general din Ohio, Dave Yost, și de avocații lui Andrews, pentru a-l declara pe Andrews întemnițat pe nedrept, care a fost aprobată joi de judecătorul Ashley Kilblane al Curții Common Pleas din județul Cuyahoga. Kilblane a declarat: „Sperăm că puteți merge mai departe și, atunci când veți urmări acest proces nedrept, deși nimic nu poate lua înapoi anii care v-au fost luați, justiția își va face treaba pentru restul vieții dumneavoastră”.

Compensația pe care o poate cere

Ca răspuns la hotărâre, unul dintre reprezentanții lui Andrew, Sarah Gelsomino, a reflectat că, deși Andrews a știut întotdeauna că este nevinovat, că „în octombrie, juriul a văzut adevărul”. Adresându-se judecătorului Kilblane, ea a declarat: „A auzi asta din statul Ohio și din partea dumneavoastră, este monumental”. De asemenea, reprezentantul a avut timp să mulțumească biroului pentru „confruntarea cu unele adevăruri dificile”.

Tina Bradford, procuror general asistent din Ohio, a răspuns: „Acesta este un caz dificil de imaginat. A acorda scutirea care se datorează reclamantului este singurul lucru pe care îl putem face în acest moment. ” Andrews i-a îndemnat pe alții care sunt închiși pe nedrept să lupte împotriva convingerilor lor, „pentru că doar așa vor câștiga”.

Luna trecută, acuzând poliția că și-a încălcat drepturile civile prin reținerea probelor care au condus la condamnarea lui pe nedrept, Andrews și avocații săi au decis să introducă un proces federal pentru drepturile civile împotriva orașului Cleveland la Tribunalul Districtual din SUA.

Declarația judecătorului îi permite lui Andrews să-și continue procesul pentru a solicita despăgubiri de la stat, relatează The New York Times. Se anticipează că bărbatul de 83 de ani ar putea avea dreptul la despăgubiri de peste 2,5 milioane de dolari; 56.752,36 USD pentru fiecare an în care a fost închis pe nedrept. „A pierdut totul când era în închisoare. Nu are o familie care să-l primească înapoi”, a declarat unul dintre reprezentanții acestuia.