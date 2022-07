Un bărbat a fost blocat pe aeroport timp de două săptămâni și a trăit ca personajul lui Tom Hanks din filmul Terminalul

Situația lui amintește de blockbuster-ul lui Steven Spielberg, în care Tom Hanks joacă rolul unui refugiat apatrid care rămâne prins pe aeroportul JFK în timp ce războiul se declanșase în țara sa. Abdoulie a povestit că nu a prea mâncat, a băut apă de la robinetele de la toaletă și a dormit pe scaunele incomode din aeroport.

Blocat în aeroport

„A fost un iad. Am simți că trăiesc într-un lagăr de prizonieri”, a spus el. „Nu am făcut duș și nu m-am spălat pe dinți de 14 zile. Nu am vrut să mă apropii de nimeni pentru că miroseam foarte urât. Toți se uitau la mine, întrebându-se ce caut acolo. M-am simțit neajutorat, nu aveam unde să mă duc”.

Abdoulie își vizitase familia în Gambia înainte de a ateriza la Paris. Dar călătoria sa acasă s-a transformat într-un coșmar când i s-a interzis intrarea în Marea Britanie după ce și-a pierdut permisul de ședere biometric, care îi confirmă dreptul de a locui acolo. Fără el, i s-a spus că nu poate dovedi că este rezident britanic și i s-a interzis părăsirea aeroportul.

„În prima săptămână în care am stat în aeroport, mi s-a făcut rău pentru că nu mâncasem nimic și am fost dus la spital”, a spus el. „Am fost dus la secția de poliție, unde mi-au spus „nu vă putem deporta pentru că nu aveți documentele necesare pentru a vă întoarce în Marea Britanie. Din cauza legii britanice nu putem interveni”.

În cele din urmă, fostul său partener i-a trimis niște bani pentru a-l ajuta să supraviețuiască în timp ce era blocat pe aeroport. Apoi, într-un act de disperare, a luat legătura cu o firmă de avocatură britanică Richard Nelson LLP, care a spus că vor lupta pentru cazul lui, potrivit Mirror.co.uk.

Întoarcerea acasă

După două săptămâni, Ministerul de Interne a fost de acord să îi ofere o derogare care să-i permită să se întoarcă în Marea Britanie. A fost un moment emoționant când tatăl celor trei copii a aterizat pe aeroportul din Birmingham pe 26 iunie. „A fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am simțit vreodată. Să-mi văd familia și să mă întorc în țară”.

Ministerul de Interne l-a acuzat pentru situația în care se află, spunând că l-au sfătuit să solicite o viză înainte de a părăsi Africa. Sajib Hosen, avocat consultant pentru imigrare la Richard Nelson LLP, a declarat: „Ne-am ocupat de cazul lui Abdoulie după ce a fost reținut în aeroport timp de câteva zile și am fost foarte îngrijorați pentru el. Ar fi trebuit să i se permită să intre în Marea Britanie mai devreme, însă, din cauza lipsei de cooperare între departamentele interne de la Ministerul de Interne, întoarcerea lui Abdoulie a fost întârziată, provocându-i o suferință imensă”.