Un avion s-a prăbușit pe aeroportul din Essex. Martorii au văzut o minge de foc

Un avion de mici dimensiuni, un Beechcraft B200 operat de compania olandeză Zeusch Aviation, s-a prăbușit duminică după-amiază, la puțin timp după decolarea de pe aeroportul Southend din Essex, Marea Britanie.

Incidentul, care a avut loc în jurul orei 16:00, a fost confirmat de autorităţile locale, care îl califică drept un „incident grav”.Imaginile surprinse de martori arată o „minge de foc” urmată de un nor dens de fum negru care a răsărit deasupra pistei . Se pare că aeronava zbura către Lelystad, în Olanda

⚡ BREAKING: A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. More details awaited pic.twitter.com/ltuLPXgpes

— OSINT Updates (@OsintUpdates) July 13, 2025