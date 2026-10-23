Un autoturism a lovit vineri, 23 octombrie 2026, balconul unui bloc de locuințe din municipiul Pitești, pe strada Andrei Mureșanu, în cartierul Exercițiu. Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puică Nicolae" al județului Argeș (ISU Argeș) au intervenit la fața locului, iar în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, două echipaje de pompieri au fost solicitate să intervină după ce autoturismul a intrat în balconul imobilului. Circumstanțele în care s-a produs accidentul nu au fost precizate în informarea citată de News.ro.

Incidentul s-a produs în cartierul Exercițiu, pe strada Andrei Mureșanu, unde un autoturism a ajuns în balconul unui bloc de locuințe.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri pentru gestionarea situației și aplicarea măsurilor specifice în astfel de cazuri.

ISU Argeș a precizat că intervenția a vizat asigurarea măsurilor necesare după producerea evenimentului rutier.

Autoritățile nu au comunicat, în informațiile disponibile, detalii privind modul în care autoturismul a ajuns să lovească balconul sau eventualele pagube materiale.

Potrivit informațiilor comunicate de ISU Argeș, accidentul nu s-a soldat cu victime. Nu au fost raportate persoane rănite în urma impactului.

Reprezentanții instituției au transmis că pompierii au asigurat măsurile specifice pentru gestionarea evenimentului.

Deocamdată, informațiile publice disponibile nu oferă detalii suplimentare despre împrejurările producerii accidentului, identitatea conducătorului auto sau amploarea pagubelor provocate balconului.

Intervenția a fost confirmată de ISU Argeș, care a anunțat mobilizarea a două echipaje de pompieri în municipiul Pitești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș nu au oferit, până în prezent, informații suplimentare despre cauzele producerii accidentului sau despre valoarea pagubelor materiale provocate de impactul autoturismului cu balconul blocului din Pitești.