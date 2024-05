Un autobuz cu pasageri a căzut în râu, în Sankt Petersburg. Cel puțin un om a murit

Un autobuz cu 20 de pasageri a căzut într-un râu din Sankt Petersburg. Din primele informații se pare că șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului, iar ulterior s-a ciocnit cu două mașini.

După impactul puternic, autobuzul s-a ciocnit de un parapet, iar ulterior a căzut în apă. Din imaginile surprinse la fața locului se poate observa cum vehiculul s-a scufundat aproape în întregime în apă.

Potrivit presei locale, un om a murit, iar alți patru au fost grav răniți. Martorii incidentului au sărit să ofere ajutor celor prinși în autobuz, până la intervenția autorităților.

Din clipurile postate pe rețelele sociale poate fi observat un grup de bărbați ce încearcă să scoată pasagerii prin plafonului autobuzului ce stă integral sub apă.

The five people that were taken by ambulance have died. The out of control bus plunged into the Moika River in St. Petersburg. pic.twitter.com/dVxhyugotk

— 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) May 10, 2024