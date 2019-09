Edi Iordănescu, antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, a avut un discurs furibund după meciul pierdut pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-3. Elimiant de arbitrul Istvan Kovacs, tehnicianul a povestit că a fost sancționat fără să aibă vreo vină. Ba chiar a anunțat că va ieși din fotbal dacă se va dovedi că a încplcat vreun regulament.

„Ce s-a întâmplat azi e sfidător, e josnic și e forma maximă de aroganță. Vă spun sub forma de jurământ. Dacă se dovedește că mint, eu ies din fotbal. Am spus la marginea terenului către elevii mei, «haideți să jucăm, haideți să dăm drumul la joc». A venit la mine și mi-a dat galben, mi-a spus că la următoarea plec. Unde să plec? Am intrebat ce am greșit, mi s-a repetat «pleci». Unde? Plec, dacă așa se dorește.

E vorba de puțin respect. Și noi ne consumăm energiile, stăm departe de casă, muncim. A fost o formă maximă de lipsă de respect. Chiar toți antrenorii din România sunt agresivi? Cei mai periculoși din lumea asta? În fotbalul nostru, antrenorii sunt mai mult în tribună decât pe margine? Înțeleg, când depășim spațiul, când greșim.

La pauză l-am întrebat, politicos, ce am greșit. Din minimul respect pe care trebuie să mi-l acorde voiam să știu ce am făcut. Iar mi-a spus «Pleci. Nu mai intri pe teren în repriza a doua». Nu am mai intrat. Erau oameni aici care au auzit discuția. Ce am greșit? Ce am făcut? Ce s-a întâmplat astăzi a fost efectiv vânătoare.

Mă duc acum, stau în tribună o etapă, două, șapte. Chiar nu reprezint nimic? Am încercat să îmi fac meseria cât de bine am putut. Mi-aș dori să se dea o lege, cum noi venim să explicăm în fiecare zi, înainte de meci, după, să vină și el să explice cu ce am greșit. Sunt curios dacă va veni să dea explicații. Atunci vin și îmi cer scuze în fața tuturor”,a spus Iordănescu la Telekom Sport.

