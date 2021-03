Un an de pandemie de când realitatea noastră a fost schimbată forțat, peste noapte. Un an de când încercăm să ne protejăm, pe noi și pe cei dragi, în fața unui inamic nevăzut. Un an de când mii de persoane vulnerabile au găsit mai mult sprijin la companii private și ONG-uri pentru echipamentele de protecție esențiale în lupta împotriva COVID-19. Și războiul nu s-a încheiat.