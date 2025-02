Justitie Un an de la decesul minorului de la Boldureşti. Învinuitul a revenit la conducerea administraţiei locale







Republica Moldova. Justiţia moldovenească este departe de a-i face dreptat lui Mihăiţă Beşliu, minorul de 14 ani, lovit mortal cu mașina de primarul satului Boldureşti din raionul Nisporeni. La un an de la accidentul de la Boldureşti, inculpatul Nicanor Ciochină a revenit în fotoliul de primar, sfidându-i pe părinţii copilulului ucis, dar şi instanţa, ignorând citaţiile.

Singurul justiţiabil în dosarul accidentului de la Boldureşti, care nu a ratat nicio şedinţă de judecată, este Raisa Ciurel, mama lui Mihăiţă.

Pe data de 17 februarie la Judecătoria Chişinău urma să aibă loc a 18 şedinţă de judecată în dosarul Accidentul de la Boldureşti. Dar ca şi multe altele, a fost amânată. De această dată, la solicitarea inculpatului Ion Andronache. Cel care l-a ajutat pe Ciochină să şteargă urmele crimei.

Şi de această dată, Raisa Ciurel nu a fost anunţată că şedinţa nu va avea loc, femeia fiind nevoită să mai cheltuie nişte bani ca să ajungă la Chişinău.

„Am fost iarăși dezamăgită, am venit distrusă și înghețată de frig. Pentru că la ora 6:30 dimineața am ieșit din casă și m-am întors la 18.35.Nu știu care e cauza de se amână atâtea judecăți. Nu știu ce vor să obțină Ciochină și Andronachi. Nu am să mă las până nu i se va face dreptate copilului meu”, a declarat mama lui Mihăiţă.

La 19 februarie se va împlini un an de la accidetul de la Boldureşti. În seara când a avut loc tragedia, Mihăiţă se afla împreună cu doi prieteni. Era în jur de ora 9 seara, când băieţii porniseră spre sat. Mergeau regulamentar, pe partea stângă, când Mihăiţă a fost lovit de o maşină de model Dacia Duster care venea dinspre Nisporeni.

Accidentul de la Boldureşti. Membru CSM cere dosar disciplinar pentru judecătorul care examinează dosarul

Membrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Ion Guzun, a anunţat marţi, 18 februarie, că va solicita o procedură disciplinară în privinţa magistratei Lilia Lupaşco, în gestiunea căreia se află dosarul de învinure a primarului de la Boldureşti.

„Anunț că eu voi intenta o procedură disciplinară în privința unei judecătoare. Pentru niște cauze legate de o crimă care a fost soldată cu decesul unui minor. Mai multe ședințe de judecată sau amânat. Iar acel funcționar public este înapoi în cadrul acelei instituții publice.

Eu cred că asemenea cazuri când dosarele nu se examinează cu prioritate. Iar persoanele care comit infracțiunile și părăsesc locul accidentului intereselor justiției, imaginii justiției.

Şi oricât de mult nu am depune efort pentru ca să eficientizăm sistemul, prin aceste exemple, de fapt, demonstrăm că noi nu putem să ne asigurăm că judecătorii pot examina anumite categorii de dosare cu prioritate.

Iar acest lucru ne subminează eforturile pe care noi vrem să le construim cu greu. Câteva hotărâri de acest gen ne pot aduce la o stare în care nimeni nu o să creadă în justiție”, a argumentat Ion Guzun.

Amintim că Lilia Lupaşco l-a eliberat pe Ciochină din înnchisoare, plasându-l în arest la domiciliu. Apoi, în scurt timp, l-a pus în libertate sub control judiciar. Mama victimei susţine că în ziua când a fost eliberat din penitenciar, Chiochină a dat o petrecere.

De atunci, şedinţele de judecată au început să fie amânate de la o zi la alta.

Primarul de Boldureşti dă vina pe victimă

Nicanor Chiochină nu a sfidat familia victimei doar prin revenirea în administraţia locală şi ignorarea citaţiilor.

După ce a părăsit locul accidentului şi a încercat cu amicul său Ion Andronache să şteargă urmele crimei, primarul a găsit o altă modalitate pentru a se eschiva de la pedeapsă. Susţinut de avocaţii săi, fostul şef al poliţiei din raionul Nisporeni îl acuză pe copilul ucis de comiterea accidentului.

Aceştia au înaintat versiunea că adolescentul de 14 ani a vrut să se sinucidă. Astfel, Nicanor Ciochină nu poartă nicio vină.

Avocaţii susţin că au găsit chiar şi un martor. Este vorba despre un prieten al familiei victimei. Acesta ar fi fost la un pas de a-l lovi cu maşina pe Mihăiţă.

„Este strigător la cer. Cum pot să spună aşa ceva. Inculpatul mergea pe contrasens. Dacă ar fi avut gânduri suicidale, nu lua cu el doi prieteni”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Dorin Podlisnic, avocatul angajat de familia victimei.

Precizăm că, timp de un an de la comiterea accidentului, primarul de Boldureşti pledează nevinovat. Şi nu şi-a cerut iertare de la familia lui Mihăiţă.

Tragediile pe şosele care au schimbat legea

În ultimii ani în Republica Moldova au fost comise mai multe accidente comise de procurori sau poliţişti, soldate cu decese. Iar în unele cazuri, s-a constatat că oamenii legii erau beţi la volan.

Indignată, societatea dintre Nistru şi Prut a cerut înăsprirea legislaţiei.

Începând cu şapte septembrie 2024, şoferii din Republica Moldova sunt pedepsiţi mai dur dacă conduc în stare de ebrietate.

Astfel, șoferii beți care au provocat accidente rutiere sau cei care au părăsit locul accidentului nu mai pot beneficia de o pedeapsă mai blândă. Cum ar fi liberarea de răspundere sau de pedeapsă penală.

Totodată, a fost majorat termenul de închisoare de până la 15 ani pentru șoferii în stare de ebrietate care au provocat accidente soldate cu vătămarea gravă a sănătății sau decesul persoanei.

Persoanele care se aflau în stare de ebrietate atunci când au săvârșit accidentul rutier și au părăsit locul faptei, nu dețineau permis de conducere sau erau privați de dreptul de a conduce mijloace de transport , sunt pedepsite cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Şoferii care au fost depistați în stare de ebrietate la volan de două sau mai multe ori pe parcursul aceluiași an să fie exceptați de dreptul de a achita jumătate din valoarea contravenției.

Dacă până nu demult redobândirea dreptului de conducere anulat putea fi exercitat la expirarea a 4 ani din momentul condamnării, ulterior urmare a modificărilor, redobândirea dreptului de conducere poate fi efectuat la expirarea a 4 ani după executarea pedepsei.

Şi doar după frecventarea programului probațional antialcoolic și antidrog cu prezentarea dovezilor în acest sens. Şi cu susţinerea examenelor pentru fiecare categorie solicitată.