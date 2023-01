Un american care și-a ucis soția, dat de gol de căutările pe Google. Ce a căutat bărbatul pe internet după ce și-a tranșat partenera de viață

Brian Walshe, în vârstă de 47 de ani, a pledat nevinovat în fața judecătorilor la acuzația de crimă și transport necorespunzător de rămășițe în cazul morții Anei Walshe, în vârstă de 39 de ani, din Cohasset. Un judecător a ordonat ca acesta să fie reținut fără cauțiune, potrivit Boston25news.

Dezmembrarea și cele mai bune modalități de a dispune de un cadavru./ Poți fi acuzat de crimă în lipsa unui cadavru.

Acestea sunt doar câteva dintre căutările pe Google pe care procurorii spun că Brian Walshe le-a făcut în zilele dinainte și după ce și-ar fi ucis soția Ana, pe care a mutilat-o și ale cărei rămășițe au sfârșit aruncate în tomberoanele din suburbia Bostonului.

Procurorul Lynn Beland a citit cu voce tare căutările tulburătoare în instanță miercuri, în timp ce Brian Walshe, în vârstă de 47 de ani, a fost acuzat de crimă și strămutarea unui cadavru fără autorizație. El a fost acuzat anterior că i-a indus în eroare pe anchetatorii care cercetau dispariția soției sale. El a pledat nevinovat la toate acuzațiile, iar avocatul său a sugerat că dovezile împotriva sa nu erau solide.

Cronologia tulburătoare a căutărilor pe Google

În fața instanței, procurorul adjunct al districtului Norfolk County, Lynn Beland, a detaliat modul metodic, macabru și oribil în care Walshe ar fi dezmembrat și apoi ar fi aruncat cadavrul Anei Walshe, precum și modul în care a folosit Google pentru a căuta informații despre cum să mușamalizeze crima.

„Mai degrabă decât să divorțeze, se crede că Brian Walshe a dezmembrat-o pe Ana Walshe și s-a debarasat de cadavrul ei”, a declarat Beland în timpul procesului de punere sub acuzare. „Sacii au fost aruncați mai târziu în Swampscott și conțineau bunurile Anei și obiectele folosite pentru a face curățenie, precum și ADN-ul care a fost lăsat în urmă.”

Beland a împărtășit o cronologie tulburătoare a căutărilor repetitive pe Google pe care Brian Walshe le-ar fi făcut folosind iPad-ul fiului său în ziua de Anul Nou, când Ana a fost văzută ultima dată în casa din Cohasset pe care o împărțea cu soțul ei și cei trei băieți ai lor. După presupusa ucidere a Anei, Beland a declarat că Brian Walshe a intrat pe internet și a căutat următoarele lucruri pe 1 ianuarie:

La ora 4:55 a.m.: „Cât durează până când un cadavru începe să miroasă?”

La ora 4:58 a.m.: „Cum să oprești un cadavru să se descompună”

La ora 5:20 a.m.: „Cum să îmbălsămezi un cadavru”. În timp ce Beland citea această frază de căutare în instanță, Brian Walshe a fost văzut clătinând din cap.

La ora 5:47 a.m.: „10 moduri de a scăpa de un cadavru dacă chiar trebuie”

La 6:25 a.m.: „Cât timp trebuie să lipsească cineva pentru a moșteni?”

La ora 6:34: „Se pot arunca părți de corp?”

La ora 9:29: „Ce face formaldehida?”

La ora 9:34: „Cât timp se păstrează ADN-ul?”

La ora 9:59: „Se poate face o identificare pe rămășițe parțiale?”

La ora 11:34: „Dezmembrarea și cele mai bune modalități de a scăpa de un cadavru”.

La ora 11:44: „Cum se curăță sângele de pe podeaua de lemn”.

La ora 11:56: „Luminol pentru detectarea sângelui”.

La ora 13:08: „Ce se întâmplă când pui rămășițe umane în amoniac?”

La ora 13:21: „Este mai bine să arunci hainele de la locul crimei sau să le speli?”

Angajatorul Anei a anunțat dispariția acesteia

Pe 2 ianuarie, a declarat procurorul, Brian Walshe a fost văzut pe o înregistrare video de supraveghere la HomeGoods din Norwell, unde a cumpărat trei covoare. Pe 4 ianuarie, Brian Walshe a mers, de asemenea, la HomeGoods și TJ Maxx și a cumpărat prosoape, covorașe de baie și haine pentru bărbați, a declarat Beland. În acea zi, la ora 16:15, a mers și la Lowe’s și a cumpărat raclete și un coș de gunoi.

De asemenea, pe 4 ianuarie, poliția a mers la locuința familiei Walshe din Cohasset pentru a efectua o verificare a Anei, după ce angajatorul ei a raportat dispariția acesteia. În timpul investigației, ofițerii au observat Volvo-ul lui Brian Walshe cu scaunele rabatate și cu o căptușeală de plastic în spatele mașinii. Ulterior, s-a constatat că mașina avea urme de sânge, a declarat Beland.

Ana a petrecut noaptea de Anul Nou împreună cu soțul ei și cei trei copii în casa lor din Cohasset. Procurorul a declarat că telefonul ei s-a închis la ora 3:14 a.m. în noaptea de Anul Nou.

Trebuia să meargă la aeroportul Logan în prima parte a zilei de Anul Nou, în jurul orei 4:30, pentru a se îndrepta spre cea de-a doua reședință a sa din Washington D.C., unde își petrecea zilele săptămânii lucrând ca director general regional pentru compania imobiliară Tishman Speyer.

Poliția a declarat că Brian le-a spus prima dată anchetatorilor că ar fi luat un serviciu de transport în comun până la Logan. Cu toate acestea, poliția nu a găsit niciodată dovezi că a ajuns la aeroport, iar telefonul mobil, cardurile de credit și de debit au fost inactive de la dispariția ei.