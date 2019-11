„Am făcut 100.000 de poze cu Soarele … și după ce le-am pus pe toate împreună, puteți vedea rotația stelei noastre”, a scris cel care semnează TheVastReaches.

„Această imagine una reală a unui spot solar AR2738. A fost capturată folosind un filtru specializat de emisie de hidrogen. Am stat mult timp pe această secvență, deoarece a existat un interval de timp în care nu aveam camera rulantă, așa că am completat-o ​​cu un amestec de cadre. Puteți observa glisarea din videoclip, dar sper să nu fie prea deranjantă. Intervalul de timp este de 1h 51m, deși am avut doar 18 cadre în total„, explicat thevastreaches.

Sute de comentarii s-au strâns la postarea celui care a avut răbdare să realizeze acest colaj:

„Da, o treabă grozavă, m-am săturat să văd fotografii de pe lună de înaltă rezoluție, iar acest lucru este revigorant„, a scris un comentator.

TheVastReaches i-a răspuns: „Oh, sunt vinovat și pentru acestea. Dar mulţumesc. Imagistica solară este destul de minunată când găsești o activitate care se petrece în timp real”.

„Uau, munca ta este uimitoare. O să mă bucur să-ți urmăresc Instagramul. Este posibil să vezi  galaxii cu un telescop care să arate ca fotografiile tale? Sau necesită expuneri mai lungi pentru a obține acea culoare?

TheVastReaches: „Este necesară o expunere îndelungată”

„Totuși serios, este uimitor. Ce naiba sunt acele lucruri listate pentru echipamente ?? ASI7174MM? Folosești doar o cameră foto normală pentru chestiile astea?”, a întrebat un alt pasionat.

TheVastReaches: „Mulțumiri! Este o cameră de astronomie. Există avantaje dincolo de utilizarea unei camere normale, cum ar fi un modul de răcire pentru a reduce zgomotul, un senzor monocrom și capacitatea de a înregistra rate mari de cadru”.

