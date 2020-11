Beatrice Rancea și-a făcut testul după ce o angajată a instituției pe care o conduce a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Un alt angajat al Operei Naționale din Iași a intrat în carantină la domiciliu, după ce soția sa s-a îmbolnăvit.

„Mi-am făcut testul în regim privat, să văd cum stau lucrurile, am fost ieri dimineață, a fost pozitiv. Am luat legătura cu medicul și voi sta două săptămâni în izolare acasă. Sunt bine, nu am niciun simptom. Nu știu dacă m-am infectat sau nu în operă.

De luni se face o igienizare totală a instituției, DSP-ul a fost anunțat deja. Este mult mai sigur așa, vom igieniza complet instituția, dar așteptăm să vedem ce spune DSP-ul”, a declarat Beatrice Rancea, potrivit Libertatea.

Beatrice Rancea nu știe unde s-a infectat. „Nu am stat fără mască, nimeni nu a intrat fără mască”

Beatrice Rancea nu și-a dat seama încă unde s-a putut infecta, având în vedere că nu a luat contact cu cei doi angajați și că a respectat toate măsurile de protecție.

„Evident, nu am stat fără mască, nimeni nu a intrat în birou la mine fără mască, am avut întâlniri de maximum 15 minute și la toate cu geamurile deschise în permanență, păstrând inclusiv distanțarea socială.

Evident că și spectacolul de Tosca de săptămâna trecută a fost realizat în condiții de maximă siguranță”, a mai spus Beatrice Rancea.

Angajații din departamentul administrativ al Operei Naționale Române din Iași și-au făcut, vineri, teste rapide, dar toate au ieșit negative. Aceștia rămân însă izolați până la evaluarea DSP.