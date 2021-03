Gest de eroism făcut de un român din Italia, care locuiește în Peninsulă alături de familia sa. Adolescentul, în vârstă de 16 ani, a fost decisiv în prinderea unui hoț. Evenimentul s-a petrecut în localitatea Conegliano din provincia Treviso. Românul mergea pe stradă împreună cu un coleg de școală. La un moment dat a văzut două femei ieșind dintr-un magazin, strigându-i unui bărbat care fugea, să se oprească.

Un român din Italia a oprit un hoț care furase dintr-un magazin

„Am reflectat câteva secunde și am decis că lucrul corect de făcut ar fi să-l urmărim”. A povestit adolescentul pentru presa locală. Cei doi tineri s-au dus glonț după hoț și au încercat să-l oprească. Nu a fost ușor să-l prindem, alerga cu viteză, dar alergam și noi. Eu mă antrenez mereu, chiar și acasă, sunt în formă.” A mai afirmat românul.

„La un moment dat aproape că l-am prins, dar a sărit peste un gard și a intrat pe o proprietatea privată. Urmărirea a durat vreo 10 minute. La un moment dat și-a aruncat geaca în care a ascuns produsele furate, apoi a încercat să se ascundă după niște scări.

Ulterior a început să fugă din nou, dar l-am blocat. A încercat să scape, dar nu a ridicat mâinile către noi. Nu am fost răniți Am chemat carabinierii, care au ajuns în câteva minute, apoi am dat declarație despre cele întâmplate în cazarmă”. A afirmat și colegul românului.

„Da, acel bărbat putea să ne facă rău”

Tânărul din România este conștient și că s-a supus unui risc atunci când a pornit să-l oprească pe acel infractor. „Da, acel bărbat putea să ne facă rău. Ceea ce s-a întâmplat nu vezi în fiecare zi. Simțim că am făcut o faptă bună, dar suntem doar buni cetățeni, nu eroi.”

„Sunt mândru de băieți, autorii acestui gest care nu este de trecut cu vederea și absolut lăudabil.” A comentat și directoarea liceului unde învață cei doi români.