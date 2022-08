Umilit pentru 500 de euro, fostul mare atacant Florin Răducioiu amenință cu tribunalul. A vorbit deja cu avocatul

Florin Răducioiu (52 de ani) a plecat cu scandal din Ștefan cel Mare. Fostul mare internațional s-a despărțit de Dinamo, echipa de la care a plecat în fotbalul mare. Într-o criză financiară teribilă, „câinii” nu au mai putut să-i plătească lui Radu salariul pe care acesta îl negociase atunci când acceptase să devină director sportiv. Mai exact, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu i-a transmis lui Răducioiu că trebuie să accepte o scădere de 500 de euro. Iar ex-atacantul nu a fost de acord.

Florin Răducioiu vrea să-și recupereze în instanță banii datorați de Dinamo

Acum, el amenință cu tribunalul, pentru că a rămas cu restanțe salariale, în jur de 4.500 de euro. „Am demisionat acum 3 săptămâni. Nu am plecat cu salariul la zi, am vorbit cu avocatul meu și vom vedea ce vom face în ceea ce privește restanțele salariale. E vorba de două luni și jumătate. O sumă aparent mică, știți foarte bine că am venit aproape pe nimic la Dinamo.

Nu mai contează acum. Sunt dispus să îmi recuperez banii, mi se pare normal. Am lucrat pentru banii ăștia și nu văd de ce aș renunța la ei”, a afirmat Răducioiu la Orange Sport.

Florin Răducioiu a ajuns la Dinamo la începutul acestui an, într-un moment în care „câinii” mai sperau la un miracol: salvarea de la retrogradare: Ulterior, la finalul sezonului echipa din Ștefan cel Mare a retrogradat, pentru prima dată în istorie, și se zbate să supraviețuiască în eșalonul secund.

Nu a putut să suporte tensiunea de pe banca tehnică

În primăvară, fostul mare internațional român anunța că nu vrea să stea pe banca tehnică a celor de la Dinamo. Și asta pentru că nu poate suporta tensiunea din timpul jocurilor. „Da, rămâne valabil. Nu o să mai stau pe bancă. Nu mă pot stăpâni, este prea multă tensiune și o să stau mai liniștit în tribune. Îl avem pe delegatul nostru, el va sta pe margine. O să sufăr oricum”, afirma Răducioiu.