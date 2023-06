Umaniștii au cerut ridicarea vizelor pentru românii care vor să meargă în SUA

“Reprezint România în Delegația Parlamentului European și mă mândresc cu asta. Sunt vicepreședinta Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) și, în această delegație, am putut să am un dialog cu senatori, cu congresmeni, cu Departamentul de Comerț, Departamentul de Stat, în care, evident, am ridicat probleme legate de cooperarea dintre UE și SUA, de nevoia de a avea o standardizare și, implicit, un acord comercial care să asigure o competiție corectă în piață.

Mai mult, acest acord trebuie să fie pliat pe protecția consumatorilor. De asemenea, am vorbit de țara mea, de România, și am cerut (și, de altfel, voi solicita și în scris senatorilor și congresmenilor cu care m-am întâlnit) ridicarea vizelor pentru români, pentru că România este membru al UE și, în Tratat, există o specificare clară privind reciprocitatea vizelor. Și cum celelalte state nu au nevoie de viză pentru a intra în SUA, exceptând România și Bulgaria, am cerut respectarea Tratatului, așa cum am solicitat și Comisiei Europene să aplice reciprocitatea. Au fost întâlniri foarte utile, au fost foarte deschiși dar, evident, presați și ei de viitoarele alegeri. Eu sunt alături de România oriunde m-aș afla”, a spus Maria Grapini.

Această misiune, la care a participat și europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, în calitatea sa de vicepreședintă a Comisiei pentru piață internă și protecția consumatorului (IMCO), a avut ca scop un schimb direct între membrii S&D ai Parlamentului European și interlocutorii americani, cu privire la actele legislative la care lucrează în domeniul digital, al pieței interne și al politicii de protecție a consumatorilor.

Reprezentanții PE s-au întâlnit, printre alții, cu secretarul adjunct al Departamentului Comerț, Neema Giuliani, cu senatori și membri ai Camerei Reprezentanților din SUA (senatorii Elizabeth Warren și John Hickenlooper, respectiv Lori Trahan- Camera Reprezentanților), cu vicepreședintele Centrului de Studii Strategice și Internaționale (CSIS), James Lewis, cu asistentul adjunct al președintelui pentru politică economică, director adjunct și consilier pentru comunicații strategice, Consiliul Economic Național, Casa Albă, Bharat Ramamurti, cu asistentul special al președintelui pentru politică economică, Consiliul Economic Național, Casa Albă, Elizabeth Kelly și cu Ylli Bajraktari, CEO al Proiectului Special de Studii Competitive.