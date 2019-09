Înaintea partidei dintre România și Spania (scor 1-2) s-a ținut un moment de reculegere în memoria fiicei lui Luis Enrique, decedată săptămâna trecută. Evenimentul a fost stricat de huiduielile câtorva suporteri, iar astăzi, pe pagina de Facebook „Uniți sub tricolor”, suporterii au oferit exlicații incredibile despre episodul petrecut pe „Arena Națională”.

„Nu că am avea de ce să dăm explicații celor ce comentează din fața tastaturii, însă ținem să precizăm că momentul pirotehnic a fost început înaintea momentului de reculegere. Nu am avut vreo intenție să stricăm un moment solemn ce nu a fost anunțat în prealabil, am avut un moment spontan înaintea începerii jocului pentru a evita veșnica etichetă de «vinovați pentru meciurile cu porțile închise». Acesta este stilul nostru de viață și de manifestare, suntem mereu prezenți, suntem mereu ultra’ și nu ne veți opri niciodată!”, au scris suporterii.

Într-o altă postare ei au explicat: „Ne cerem scuze pentru momentul de reculegere ratat, n-am auzit când militarul român mort în Afganistan a fost menționat”.

