Ultrașii au intrat pe teren pentru a-i linșa pe fotbaliști, după retrogradare. Suporterii, înarmați cu bâte și torțe

A fost nebunie în Franța, după ce AS Saint-Etienne a retrogradat, duminică seara. „Alb-verzii” au jucat dubla manșă de baraj, contra lui Auxerre, echipă ce spera să promoveze din liga a 2-a. După 1-1 în tur, s-a înregistrat același scor, și în retur, pe terenul celor de la Saint-Etienne. După două reprize de prelungiri s-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde gazdele au cedat cu 4-5.

A fost haos în Franța, la Saint-Etienne, după ce fosta campioană din Ligue 1 a retrogradat dramatic

Fluierul final a fost începutul haosului. Unii dintre ultrașii din Saint-Etienne nu au înghițit afrontul și au intrat pe teren înarmați cu bâte sau torțe, pentru a se răfui cu jucătorii și oficialii „alb-verzilor”. Jucătorii au fugit la vestiare, fără să sufere vătămări corporale, iar suporterii s-au răfuit cu forțele de ordine. Cu greu, jandarmii i-au împrăștiat pe fani cu ajutorul gazelor lacrimogene.

AS Saint-Etienne a fost o forță în fotbalul francez și are în palmares 10 titluri de campioană, ultimul cucerit în 1981. Prin comparație, PSG a ajuns la același număr de victorii în Ligue 1, în acest an. De asemenea, tot 10 titluri și-a trecut în cont și Olympique Marseille (ultimul în 2010). Iar Olympique Lyon are doar 7 titluri. La Saint-Etienne a evoluat și Michel Platini, în perioada 1979 – 1982.

În România, Dinamo a căzut în „B” pentru prima dată în istorie

Tot duminică, o altă retrogradare de răsunet a avut loc chiar în fotbalul românesc. Dinamo, de 18 ori campioană pe plan intern, a luat calea eșalonului secund la finalul dublei de baraj disputate contra celor de la Universitatea Cluj. În prima manșă, ardelenii s-au impus cu 2-0, iar în Ștefan cel Mare, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Pentru prima dată în 74 de ani de existență Dinamo va evolua în divizia secundă.

A fost o desfășurare impresionantă de forțe în „Groapă”, pentru a evita ca jucătorii gazdelor să fie atacați de fanii furioși. Viitorul echipei este incert în acest moment și sunt voci care vorbesc chiar despre faliment și desființare.