Victorie uriașă pentru România. Este al treilea om din lume care a reușit o astfel de performanță: „Mi-am dus drumul până la capăt”

Un român a reușit să câștige locul al treilea în lume la un ultramaraton la Cercul Polar care este considerat a fi cel mai greu din lume.





Bibliotecarul Avram Iancu a reuşit să ajungă la finalul ultramaratonului "6633 Arctic Ultra" de la Cercul Polar de Nord.

Polisportivul din Petroşani clasându-se pe locul al III-lea dintre cei 15 concurenţi care au luat startul în această competiţie apreciată ca una dintre cele mai grele din lume.

„Mi-am dus drumul până la capăt. Până la capătul lumii. Şi, deşi am reuşit, nu am niciun merit, e doar îngăduinţă divină. Iar locul 3 obţinut la una dintre cele mai grele curse din lume e doar o răsplată nesperată pentru tot ceea ce am îndurat aici. Dumnezeu să binecuvânteze ROMÂNIA!”, a scris sâmbătă, pe Facebook, Avram Iancu, potrivit Agerpres.ro.

Ultramaratonul de la Cercul Polar de Nord "6633 Arctic Ultra" este considerat ca unul dintre cele mai dificile din lume din cauza temperaturilor scăzute la care trebuie să facă faţă participanţii.

Sportivii trebuie să străbată un traseu în lungime de 617 kilometri, de la Eagle Plains (Yukon, teritoriile de nord ale Canadei) până la Tuktoyaktuk, pe banchiza de la Oceanul Arctic.

Avram Iancu se află pentru a doua oară la startul ultramaratonului de la Polul Nord, după ce, anul trecut, a fost nevoit să abandoneze cursa la numai o zi din cauza unei dureri puternice apărute la gamba piciorului drept.

