Postarea cu care și-a băgat fanii în sperieți este următoarea:

„Mi-e greu să recunosc că trec printr-o perioada foarte grea, în care am realizat că în tot ceea ce credeam eu, iubire, compasiune, sentimente reale și oameni buni, nu preamaiexistă.. ce dezamăgire!

Toată viață am căutat și am oferit tot ce am avut mai bun din mine oamenilor din viața mea.. și mereu am ajuns să fiu profund dezamăgită! E greu să ai o inima bună în zilele noastre.. e cel mai mare defect al meu care mi-a adus doar suferință!

Şi mă lupt cu mine să fiu altfel.. pentru că bunătatea mea mi-a adus doar nefericire! Şi nu mi-e rușine să recunosc! Ştiu că mulți vă bucurați de răul meu, dar nu mă interesează absolut nimeni și nu mă ajută cu nimic să mimez o fericire falsă!

Am o Cruce grea de dus! Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu și trec în continuare și va spun sigur că e oribil de greu! Îl am pe Dumnezeu, familia mea și atât! Nu mai cred în nimeni și nimic! Şi cel mai rău este că mi-am pierdut speranța! L.C”, a scris Chivu pe contul de Instagram.

