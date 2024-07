Ultimul mesaj al lui Edi Iordănescu, după ce a plecat de la echipa națională

București. Edi Iordănescu s-a despărțit de suporterii echipei naționale de fotbal, printr-un mesaj în care și-a explicat decizia. Selecționerul a încheiat colaborarea cu FRF.

Federaţia Română a anunţat, luni, 22 iulie, că a încheiat colaborarea cu tehnicianul echipei naționale de fotbal. Cele două părți nu au ajuns la nici un acord pentru prelungirea contractului care expiră la finalul lunii.

Selecționerul a transmis un mesaj în care și-a motivat decizia de a renunța la echipa națională de fotbal. Edi Iordănescu sa adresat suporterilor arătând ce sacrificii a făcut la conducerea echipei. El a spus că a dat tot ce a avut mai bun, atât ca antrenor, cât și ca om. A vorbit despre drumul pe care l-a parcurs pentru a construi echipa cu care a participat la Campionatul European.

„Am construit o echipă performantă, demnă de tradiţia şi renumele României şi sunt mândru că am avut şansa să pot lucra alături de fotbalişti cu un caracter extraordinar şi cu un potenţial deosebit. Am trăit împreună momente pentru istorie, încărcate cu emoţii incredibile. Am fost fericit şi onorat că putem produce fericire pentru milioane de români. Sunt convins că prin sacrificiul acestor băieţi minunaţi am inspirat şi vom inspira generaţii, iar copiii noştri vor creşte având modele româneşti de urmat”, a scris Edi Iordănescu în mesajul dedicat suporterilor.