Monden Ultimele zile din viața lui Andrei Versace. Prietenul său: Era pe drumul cel bun







București. Prietenul lui Andrei Versace, care a fost găsit mort în apartamentul său dintr-un complex de lux din Capilă, a declarat pentru România TV că acesta nu consuma droguri și că nu avea datorii. El a povestit că a vorbit cu „Regele fițelor” recent și că i-a spus că este pe drumul cel bun.

Ce spune prietenul lui Andrei Versace

„Acum undeva la 4 sau 5 zile am stat de vorbă cu Andrei. Am și niște mesaje vocale între mine și el. Îmi spunea „ce să fac prietenul meu, am început să îmi revin”. Adică era pe drumul cel bun. (…) A avut niște decăderi în afaceri și nu era mulțumit de chestia asta.

Veți vedea în urma analizelor, Andrei Versace nu era omul care să consume droguri. Îl cunosc din 2014, am fost ca şi copilul lui. Din punctul meu de vedere este o moarte naturală pentru că Andrei era un om plin de viaţă. Până şi duşmanii îl iubeau. Nu avea la cine să aibă datorii şi nu-l traumatiza nimeni. Avea o familie foarte bună, părinții îl iubeau, avea un frate”, a declarat prietenul „craiului de Dorobați”.

Chemase ambulanța în urmă cu câteva săptămâni

Prietenul lui Versace a mai povestit că acesta a chemat ambulanța în urmă cu câteva săptămâni să-i facă un calciu. El a declarat că cel mai probabil „Regele fițelor” s-a simțit rău.

Andrei Versace, internat la psihiatrie și dezintoxicare

Alți apropiați ai „Regelui fițelor” au declarat că acesta consuma droguri aproape zilnic și că avea mari probleme cu banii. Ei au mai spus că Versace fusese internat la psihiatrie și dezintoxicare și că era foarte trist. Aceștia au mai povestit că Versace era terorizat de un clan periculos din București și că nu știa cum să scape. O altă sursă a spus că mama lui știa că este foarte supărat și că este distrusă că și-a pierdut fiul.