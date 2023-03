Ultimele cuvinte ale șefei de tren, ucisă în accidentul feroviar din Galați. Ce mesaj i-a transmis soțului, înainte de a pleca la muncă

Sâmbătă după-amiază, un accident feroviar a avut loc în stația CFR Galați. Din cauza vitezei mari, locomotiva s-a tamponat violent de trenul pe care trebuia să îl tracteze. În urma incidentului, șefa de tren a murit și alte trei persoane au fost rănite.

„Urmare accidentului feroviar care s-a produs în această seară, în stația Galați, CFR Calatori anunță cu regret că doamna conductor a trenului R 7576, a decedat la spital. Inițial a fost stabilizată pe peron și în drum spre spital de către serviciul Ambulanță ajuns la fața locului, dar un nou stop cardio respirator survenit la spital, i-a fost fatal.

CFR Călători prezintă condoleanțe și va acorda întregul sprijin familiei îndoliate”, au transmis oficialii de la CFR.

Ce i-a spus șefa de tren soțului înainte să moară

Gina Basoc este șefa de tren care și-a pierdut viața în accidentul feroviar de la Galați. Înainte de a pleca la serviciu ea a vorbit cu soțul ei, plecat la muncă în Capitală. Bărbatul a dezvăluit ce i-a spus aceasta, precizând că este în stare de șoc. Acesta nu își poate explica cum s-a produs tragedia în care soția sa, de 53 de ani, și-a pierdut viața.

Sâmbătă, înainte de a pleca la muncă, șefa de tren a vorbit cu soțul său printr-un apel video. A fost ultima convorbire a celor doi. Ulterior, bărbatul a fost anunțat de familie că soția lui s-a stins din viață.

„De la spital am aflat și eu. Eu muncesc la București și m-a sunat tatăl meu și sora mea. La 2:00 am ajuns acasă. Se înțelegea foarte bine cu colegii, cum se mai fac în trei schimburi de ture. Am sunat-o cu camera și am vorbit cu ea. A zis că a făcut mâncare, au stat la masă, au strâns masa și cam atât. Da, mi-a zis că la cinci pleacă cu trenul la serviciu”, a spus soţul Ginei Basoc, pentru cancan.ro.

Doamna conductor de tren era angajata CFR de peste 18 ani și mergea zilnic la muncă cu trenul. După accident, ea a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Gina Basoc a suferit o plagă la nivelul gâtului și o fractură deschisă la nivelul tibiei.