Social Ultima zi a Taberei DOR, coordonată de Maia Sandu. Copiii din diasporă au spus adio ediției din 2025







Republica Moldova. 100 de copii s-au bucurat de ultima zi a taberei DiasporaOriginiReveniri (DOR), coordonată de președinta Maia Sandu. Programul, dedicat tinerilor din diaspora, s-a încheiat pe 25 august, după zece zile pline de activități culturale, educaționale și sportive.

Activități educaționale și culturale pentru participanți

Pe parcursul celor zece zile, copiii au descoperit frumusețea și diversitatea Republicii Moldova. Acest lucru s-a întâmplat prin ateliere, excursii și seri tematice. De-a lungul taberei, copiii au avut întâlniri cu oficiali, artiști și meșteri populari. Ei au descoperit tradițiile și diversitatea Republicii Moldova. Vizita la Guvern a fost una dintre cele mai importante experiențe. Pe 18 august, participanții au avut ocazia să viziteze Guvernul, Președinția și Parlamentul Republicii Moldova. La Guvern, tinerii au fost primiți de premierul Dorin Recean și membrii Cabinetului de miniștri. La Președinție s-au întâlnit cu Maia Sandu. Copiii au simulat o ședință de Executiv. Ei au prezentat propuneri pentru diverse domenii și au aprobat simbolic un proiect privind emiterea unei monede destinate celor mai activi participanți.

În cadrul ediției din acest an, au fost selectați 100 de participanți, dintre care 80 au venit din diaspora – SUA, Canada, Italia, Franța, Germania, Grecia, România sau Marea Britanie. Restul de 20 au fost tineri din Republica Moldova, care au avut ocazia să-și împărtășească experiențele cu cei veniți de peste hotare. Programul guvernamental urmărește consolidarea legăturii dintre copiii din diaspora și țara de origine, dar și promovarea valorilor europene.

„La a doua ediție a taberei DOR din acest an, am cunoscut alți 100 de tineri veniți din 16 țări. În ochii lor am văzut curiozitate, bucurie și dorința de a descoperi Moldova așa cum este ea. Le-am spus că, oriunde s-ar afla, aici e casa lor și îi așteptăm mereu cu drag”, a scris președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook. Mesajul a fost însoțit de un spot video de prezentare, menit să surprindă emoțiile și atmosfera ediției din acest an a taberei DOR.

Tabăra DOR Ediția 2025/ Sursa video: Facebook.com/maia.sandu

Ajuns la a XIII-a ediție, programul DiasporaOriginiReveniri s-a desfășurat pentru prima dată în două serii: 4–13 august și 16–25 august 2025. În total, 200 de tineri au participat la activitățile taberei, desfășurate sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Lansat în 2013, DOR a reunit până acum peste o mie de copii din străinătate, devenind un proiect de suflet, menit să transmită generațiilor viitoare identitatea culturală, tradițiile și valorile naționale.