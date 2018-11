ULTIMA ORĂ! LOVITURĂ pentru Țuțuianu! A fost MAZILIT din TOATE funcțiile

Adrian Ţuţuianu, recent exclus din PSD, a fost revocat miercuri, în plen, din funcţia de vicepreşedinte al Senatului, cu 53 de voturi „pentru”, nouă „împotrivă” şi 14 abţineri, în locul său fiind numit social-democratul Şerban Valeca.





Valeca a fost propus de grupul parlamentar PSD şi ales cu 67 de voturi "pentru", şase "împotrivă" şi şase abţineri. Votul în plen a fost electronic. „În şedinţele Biroului permanent şi Comitetului grupurilor parlamentare de astăzi, grupul parlamentar PSD a prezentat solicitarea formulată potrivit art. 32 alin. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor referitor la constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent şi de vicepreşedinte al Senatului a domnului senator Adrian Ţuţuianu, ca urmare a retragerii sprijinului politic. Luăm act de această solicitare şi urmează să ne exprimăm votul cu privire la constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent”, a declarat, înainte de vot, preşedintele de şedinţă, Claudiu Manda.

Adrian Ţuţuianu a anunţat, vineri, că a promovat o contestaţie împotriva hotărârii Comitetului Executiv Naţional al PSD de excludere a sa din partid şi a înregistrat, totodată, la Tribunalul Dâmboviţa o cerere de suspendare a executării acesteia până la pronunţarea unei soluţii definitive în dosarul de fond al cauzei.

„Deşi suntem la 11-12 zile de la data aplicării sancţiunii, nici până astăzi hotărârea Comitetului Executiv Naţional nu mi-a fost comunicată nici mie, nici organizaţiei judeţene. De asemenea, nu a fost comunicată nici hotărârea privind desemnarea unui preşedinte interimar al organizaţiei judeţene. Dat fiind refuzul comunicării acestei hotărâri, am decis şi am promovat ieri contestaţia împotriva hotărârii aşa cum este ea cunoscută din spaţiul public, urmând ca eventuale adăugiri să aduc la această contestaţie dacă cineva va voi vreodată să mi-o comunice.

Tot ieri am înregistrat, la Tribunalul Dâmboviţa, o cerere de suspendare a executării hotărârii CExN al PSD, din data de 5 noiembrie 2018, hotărâre prin care s-a dispus excluderea subsemnatului din PSD. Am cerut, pe cale de ordonanţă preşedenţială, suspendarea acestei hotărâri până la pronunţarea unei hotărâri definitive în dosarul de fond care are ca obiect cererea de anulare a hotărârii CExN din data de 5 noiembrie 2018”, a precizat Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul organizaţiei PSD Dâmboviţa.

