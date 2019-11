Din România, au fost invitate să semneze Apelul Fundația Cornelui Coposu și Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet. Apelul a fost citit în România luni seara, pe scena Teatrului Național din București, la 24 de ani de la plecarea la ceruri a lui Corneliu Coposu, de către președintele Fundației Cornelui Coposu, Ionuț Andrei Gherasim.

Iată documentul „Apel pentru un veritabil proces al comunismului”:

„Cea de-a 30-a aniversare a caderii Zidului Berlinului ni se prezinta astăzi ca o valoroasa oportunitate. Nu trebuie sa venim doar cu contributia realmente necesara la memoria istorica, ci totodata trebuie sa dezvoltam si sa sustinem o cultura anti-totalitara, ampla, vasta si orientata catre viitor.

Procesele de la Nuremberg, care au avut loc din 1945 pana in 1946, au judecat si condamnat crimele național socialismului si liderii sai, stabilind definitiv din punct de vedere judiciar, moral si politic opinia fata de acea manifestare a totalitarismului. Procesele au demonstrat lumii ca nazismul a fost malefic si distructiv fata de oamenii sai, dar si ca nu va mai fi vreodata acceptat nicaieri in lume. Comunismul, care pretutindeni a cauzat mai multe morti si mai multă suferinta decat nazismul pentru o mult mai lunga perioada de timp, nu a fost chemat niciodata sa dea socoteala in fata unei instante internationale precum cea de la Nuremberg.

Incepand cu 1917, dictaturile comuniste sau socialiste au cauzat mai mult de 100 de milioane de decese in intreaga lume. Nu doar ca sunt responsabili de raspandirea suprimarii libertatii individuale si incitarea clasei opozante, ci si pentru genocidul si crimele in masa, deloc evitate in cadrul regimului comunist. Dupa cum bine stim cu totii, genocidul si masacrul sunt universal recunoscute ca fiind crime impotriva umanitatii.

Astazi, in urma rezultatelor catrastofale ale asa-zisului “socialism real”, toate celelalte dictaturi care si-au avut radacinile in ideologia comunista (in prezent in tari precum Venezuela sau Cuba ), atat evenimentele istorice cat si cele recente solicita o judecata finala similara – nu doar un verdict la adresa actiunilor individuale, dar si o judecare morala a inevitabilelor rezultate ale acestei ideologii. Crimele comunismului impotriva umanitatii trebuie facute cunoscute si pedepsite pretutindeni.

Comunismul nu a disparut odata cu caderea Zidului Berlinului. Ideologia este inca prezenta in lume, in cadrul unor state si partide care sunt declarat comuniste dar si in opinia politica si culturala care minimalizeaza si incearca sa stearga crimele acestuia, sugerand ca ar fi fost o decizie corecta, care doar a coincis cu dezvoltarea acestui regim brutal dupa un altul, de-a lungul deceniillor si continentelor.

Ca riposta impotriva acestor influente cu tenta justificativa, staruim asupra crearii unor Procese de la Nuremberg pentru comunism, un proces mondial care sa cerceteze amanuntit adevaratele crime ale acestei ideologii, sa atribuie politic si institutional responsabilitatea lor, sa pedepseasca degenerarea morala si sa demonstreze tuturor cruzimea intrinseca si incompatibilitatea cu societatea libera.

Suntem foarte constienti cu totii ca un astfel de proiect va intampina dificultati practice si limitari legislative. Chiar si asa, credem ca astfel de piedici nu vor putea sta in calea unui proces politico-istoric, etic si cultural, pe care noi il vedem ca o datorie fata de umanitate insuflata asupra noastra de catre constiinta istorica. In numele milioanelor de oameni care exterminati, si pentru a proteja viitoarele generatii de o eventuala repetare, Procesele de la Nuremberg pentru comunism trebuie demarate cat mai curand posibil”.

Vladimir Bukovski a murit 27 octombrie 2019. Avea 77 de ani, dintre care 12 petrecuți în Gulagul sovietic: închisori, lagăre, clinici psihiatrice, tot tacâmul terorii. A fost unul dintre ultimii mari luptători împotriva comunismului și a murit în exil, într-un cvasi-anonimat răsunător.

Apelul poate fi semnat AICI.

Te-ar putea interesa și: