UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești

Cancelarul german Friedrich Merz a propus un mecanism european prin care Ucraina să primească un împrumut de 140 de miliarde de euro, garantat de active rusești înghețate, fără ca acestea să fie confiscate.

Inițiativa are scopul de a sprijini efortul Kievului în războiul împotriva Rusiei, evitând în același timp riscurile economice pe care le-ar presupune confiscarea directă a fondurilor rusești.

„Până când Rusia va compensa Ucraina pentru pagubele provocate, activele rusești vor rămâne înghețate”, a precizat Merz într-un editorial publicat în Financial Times.

Propunerea cancelarului german vine într-un moment în care Uniunea Europeană dezbate de peste trei ani cum să utilizeze miliardele de euro aflate sub formă de active rusești în străinătate, fără a le confisca.

Merz a explicat că această soluție presupune crearea unui mecanism complex de împrumut fără dobândă, pe care Ucraina să-l ramburseze doar după ce Rusia va achita despăgubirile de război.

„Este esențial să găsim o soluție care să fie legală și sustenabilă pentru toate statele membre”, a declarat cancelarul Germaniei, subliniind că ideea confiscării directe ar fi contraproductivă și ar putea submina moneda euro.

În planul său, utilizarea activelor rusești ca garanție va necesita susținerea unanimă sau cel puțin a unei majorități largi a celor 27 de state membre UE.

În prezent, cea mai mare parte a activelor rusești – aproximativ 210 miliarde de euro – se află în Belgia. Aceste fonduri au fost înghețate după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, iar dobânzile generate anual sunt deja folosite pentru a finanța parțial eforturile de război ale Kievului.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a reiterat la începutul lunii septembrie că un împrumut fără atingerea activelor rusești ar putea fi o soluție fezabilă.

Propunerea germană prevede garanții bugetare din partea statelor UE, dar și mecanisme care să protejeze aceste fonduri împotriva oricăror riscuri externe.

Oficialii europeni consultanți și experți financiari au salutat ideea, considerând că aceasta ar permite sprijinirea Ucrainei fără a destabiliza sistemul financiar european.

Dacă mecanismul va fi aprobat, utilizarea activelor rusești ar putea deveni un precedent în politica economică a Uniunii Europene, oferind un instrument de solidaritate financiară fără a recurge la confiscare.

Aceasta ar putea întări încrederea Kievului în sprijinul european și ar deschide calea unor soluții similare în eventuale conflicte viitoare.

În plus, experții atrag atenția că mecanismul poate influența relațiile economice UE-Rusia, dar și poziția Europei pe plan global.

„Acesta nu este doar un instrument financiar, ci și un mesaj clar despre unitatea Europei în fața agresiunii externe”, a adăugat Merz.

În perspectivă, succesul acestei inițiative ar putea determina și alte state să utilizeze active înghețate pentru sprijinirea victimelor conflictelor internaționale, fără a recurge la confiscare directă.