UE a importat peste 22 bcm de gaz azer în 27 de luni

„Am transportat mai mult de 22 bcm de gaz azer în Europa și am dezvoltat soluții comerciale pentru a crește capacitatea TAP pe termen scurt”, a declarat Shippaty la Conferința Europeană a Gazelor, scrie CaspianBarrel.

Azerbaidjanul a vândut 10,7 bcm de gaze pe piețele europene în 2020, 8,15 bcm în 2021 și 11,4 bcm în 2022.

Azerbaidjanul furnizează în prezent gaze următoarelor țări din Europa: Grecia, Italia, Bulgaria și România.

Reamintim că România, Azerbaidjan, Turcia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia semnează un nou acord privind importul de aprovizionare cu gaze azere în perioada 25-26 aprilie, potrivit unui anunț al ministrului bulgar al Energiei, Rosen Hristov.

„La sfârşitul lunii la Sofia (25-26 aprilie), este de aşteptat să fie semnat un acord de amploare între mai multe ţări, printre care Azerbaidjan, Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, privind extinderea infrastructurii de gaze.

Acest lucru va face posibilă furnizarea de gaz din Azerbaidjan prin Bulgaria către Europa Centrală”, a spus Hristov în timpul unei vizite la terminalul turc Marmara Ereglisi LNG, unde a ajuns primul tanc cu LNG, potrivit unui acord anterior dintre Bulgargaz și compania turcă Botas, anunța BTA.

Hristov a precizat că acordul, care va fi semnat la Sofia, va permite Bulgariei să furnizeze din nou gaz lichefiat din surse americane și europene către Europa Centrală, potrivit Novinite. „Acest acord este de importanță europeană. Desigur, în paralel cu aceasta, ne continuăm cooperarea cu partea turcă, conform acordului pe care îl avem”, a mai spus oficialul bulgar.

Acordul dintre „Botas” și „Bulgargaz” a fost semnat la Sofia pe 3 ianuarie a acestui an și are un termen de 13 ani. Cu acesta, furnizorul public bulgar a obținut acces la cinci terminale pentru gaze naturale lichefiate și rețeaua de transport a gazelor din Turcia. Este planificat ca 1,5 miliarde de metri cubi de gaz să fie transferați pe an. Transportul care a sosit în Turcia este de 50 de milioane de metri cubi.