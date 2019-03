Coaliția PSD-ALDE a întors spatele UDMR-ului. Cum au votat parlamentarii proiectul autonomiei

Proiectul depus de parlamentarii UDMR privind autonomia a fost respins, miercuri, de către Parlament, printre aceștia numărându-se și parlamentarii PSD.





Proiectul UDMR prevende implementarea „prevederilor privind popoarele conlocuitoare” din Rezoluția de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Deputații au respins proiectul cu 239 de voturi împotrivă.

Proiectul prevede, printre altele, posibilitatea înființării unor regiuni de dezvoltare separate cu statut de autonomie special, informează realitatea.net.

UDMR mai are o șansă de trecere a proiectului în Senat, fiind camera decizională în acest caz.

Majoritatea PSD-ALDE a votat împotriva proiectului, cu toate că există un acord de colaborare între aceasta și UDMR.

În februarie președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara în fața Congresului URMR, că autonomia este cheia pentru soluționarea relației între majoritatea română și minoritatea maghiară.

„100 de ani în România, 1.000 în Transilvania, ne-am folosit de Centenarul românesc ca de o ocazie, am spus cu ce am contribuit noi, maghiarii, la dezvoltarea ţării, la construcţia ţării în ultimii 100 de ani şi am formulat foarte clar la ce ne aşteptăm de la statul român. Relaţia majoritate-minoritate trebuie să fie soluţionată pe termen lung şi cheia acestei soluţionări este legalizarea autonomiei, care nu se îndreaptă împotriva nimănui”, a declarat, în februarie, Kelemen Hunor.

„Minoritatea maghiară din Transilvania s-a consolidat, am reuşit să contracarăm atacurile la adresa comunităţii noastre, în special cele adoptate pe cale legislativă, care vizau retragerea unor drepturi deja dobândite. (…) Nu am renunţat, nu renunţăm, nu ne dăm deoparte şi nu o vom face nici de acum încolo”, a mai declarat Kelemen Hunor.

