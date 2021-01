Funcțiile de prefecți și subprefecți devin funcții de demnitate publică care vor putea fi ocupate de persoane politice. Oameni cu carnet de partid. Secretarul general al Prefecturii rămâne înalt funcționar public, fără apartenență politică. Decizia intră în vigoare peste 30 de zile.

”În şedinţa de guvern de astăzi a fost aprobată ordonanţa de urgenţă prin care prefecţii devin demnitari. Este un proiect care a fost asumat de către coaliţia de guvernare prin programul de guvernare, iar astăzi am aprobat această ordonanţă de urgenţă. Nu este o politizare a funcției, este o reașezare a acestei funcții. E un obiectiv asumat în programul de guvernare”, a declarat premierul Florin Cîțu la sfârșitul ședinței de guvern de miercuri.

Cseke Attila: De foarte mulți ani, prefecții și subprefecții sunt oameni politici. Să terminăm cu ipocrizia.

Propunerea de desemnare a oamenilor politici în funcțiile de prefect și subprefect, respectiv de modificare a Codului Administrativ prin ordonanță de urgență aparține UDMR . ”În realitate, de foarte mulți ani, indiferent de guvernare, avem în funcțiile de prefect și subprefect oameni politici. Să terminăm cu această ipocrizie. Oamenii politici, prin diverse concursuri, ajung în corpul funcționarilor publici și apoi sunt numiți prefecți sau subprefecți.”

“Pe reglementarea actuală a Constituției, funcția de prefect trebuie să fie de demnitate publică. Nu există nicio persoană în ultimii 12 – 13 ani, de când există această clasificare, care să fi exercitat mandate de prefect sub guvernări diferite, ceea ce arată că fiecare guvern a vrut să aibă reprezentanții proprii în administrația locală”, a justificat ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, filosofia care a stat la baza modificării Codului Administrativ.

În textul Ordonanței de Urgență adoptată astăzi de Executiv se amintește faptul că „măsura privind transformarea funcțiilor de prefect și subprefect în funcții de demnitate publică a fost asumată de Guvernul României încă din anul 2016, prin aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020”.

OUG: Guvernul este o autoritate publică care are structură politică

Motivarea din OUG a Executivului este explicită: “Luând în considerare necesitatea clarificării statutului prefectului și subprefectului identificate prin Programul de Guvernare 2021-2024, precum și opțiunea exprimată de Parlamentul României cu privire la acest subiect în contextul promovării proiectului Codului administrativ al României adoptat în iulie 2018, ținând cont de faptul că această măsură este în acord cu rolul constituțional al prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, reprezentare în a cărei asigurare un rol cheie îl are sprijinul acordat la nivel politic, se aduce astfel un plus de claritate și eficiență cadrului instituțional care operează la nivel local”.

Secretarul general al prefecturii, apolitic, devine un înalt funcționar public

Potrivit modificărilor din OUG se va înfiinţa şi funcţia de secretar de general al instituţiei prefectului, funcție apolitică, ocupată de un înalt funcționar public. „Înfiinţarea acestei funcţii reprezintă o garanţie suplimentară privind îndeplinirea imparţială a atribuţiilor prefectului, inclusiv în contextul în care acesta este demnitar. Acesta sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 255 din Codul administrativ (controlul de legalitate) şi coordonează structura de specialitate prin care se realizează aceste atribuţii .Secretarul general al instituţiei prefectului este înalt funcţionar public şi se subordonează nemijlocit prefectului. ”, se explică în nota de fundamentare a OUG.

Prefecți și subprefecți pot fi și foști parlamentari cu mandat complet

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei numiți în funcțiile de prefect și subprefect, potrivit OUG: este cetăţean român şi are domiciliul în ţară; se bucură de exerciţiul drepturilor electorale; are capacitate deplină de exerciţiu; nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu se regăseşte în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției; are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de prefect sau subprefect organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau a absolvit programe de formare specializată , precum şi dacă persoana a ocupat cel puţin un mandat întreg funcţia de senator sau deputat.

„Independența politică” a prefecților și subprefecților a fost praf în ochii oamenilor

Istoria politică a României din ultimii treizeci de ani a probat din plin faptul că toți reprezentanții Guvernului în teritoriu, respectiv prefecții și subprefecții, au fost oameni politici, membri ai partidelor de la guvernare. Dar aceștia erau prezentați publicului ca fiind complet apolitici. Prevederile legale ale statutului prefecților și subprefecților stipulau independența politică a acestora, dar practica a învins mereu textul legii. OUG aprobat astăzi de Cabinetul Cîțu elimină o ipocrizie politică servită publicului ani de zile de toate guvernele care s-au succedat. De acum încolo, oamenii vor fi complet informați asupra apartenenței politice ai celor care conduc instituțiile, fie centrale, fie locale, și îi vor sancționa în consecință fără a mai avea îndoieli.