Social Ucraina va marca oficial Ziua Limbii Române pe 31 august. Gest simbolic pentru comunitatea românească







Republica Moldova. Autoritățile din Ucraina intenționează să celebreze Ziua Limbii Române pe 31 august, exact ca în Republica Moldova și România. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor de Externe de la București, Oana Țoiu, care s-a aflat joi, 7 august, într-o vizită la Kiev. Acolo a discutat cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, despre drepturile românilor care locuiesc în Ucraina.

„Foarte importante sunt comunitățile noastre, comunitatea de români din Ucraina și comunitatea ucraineană din România. Salut în acest sens intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la București.

În cadrul întrevederii cu Ruslan Stefanciuk, Oana Țoiu a pledat pentru o atenție sporită acordată nevoilor etnicilor români din Ucraina. De asemenea, a reiterat disponibilitatea României de a sprijini un dialog activ și constructiv între parlamentele celor două state, în contextul parcursului european al Ucrainei.

Totodată, a fost subliniată importanța continuării și accelerării reformelor interne, atât în beneficiul cetățenilor ucraineni. De asemenea și pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Ziua Limbii Române este celebrată în Republica Moldova la 31 august începând cu anul 1990, iar în România – din 2013. În Republica Moldova, această zi a fost instituită oficial în 1989, pe fundalul Mișcării de Renaștere Națională, care a promovat limba română și revenirea la alfabetul latin.

Denumirea de „limbă moldovenească” trebuie înțeleasă în contextul politic al perioadei sovietice. Prin promovarea acestei denumiri, Uniunea Sovietică a încercat să slăbească legăturile culturale și naționale dintre populația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și România. Astfel, consolidând astfel o identitate separată care să corespundă intereselor sale geopolitice.

Cu toate acestea, după destrămarea URSS, cercetătorii și academicienii din Republica Moldova au reexaminat această problemă, ajungând la concluzia că „limba moldovenească” nu este decât o denumire regională a limbii române. Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti a adoptat, la 31 august 1989, legea prin care decreta „limba moldovenească” drept limbă de stat. Totodată, o altă lege stipula renunţarea la grafia chirilică şi revenirea la alfabetul latin. Ambele acte legislative menţionând explicit faptul că „limba moldovenească” este identică cu limba română.

Anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoarea naţională „Limba noastră cea română”, iar în 1994. Denumirea sărbătorii a fost schimbată în „Limba noastră”. Acest neadevăr istoric a fost amendat la 2 martie 2023, când Parlamentul Republicii Moldova a votat schimbarea numelui sărbătorii înapoi în ,,Limba Română". La Bucureşti, Ziua Limbii Române a fost instituită prin Legea 53/2013 și se sărbătorește până astăzi, așa cum o facem și la Chișinău de 35 de ani.

În 2013, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că Declarația de Independență, care specifică limba română ca limbă oficială, prevalează asupra Constituției care făcea referire la „limba moldovenească”. Iar, la 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o lege privind referirea la limba națională ca fiind limba română în toate textele legislative și în Constituție.