Război în Ucraina. Depozit rusesc de muniții distrus în Crimeea

Ucraina anunță că forțele sale au distrus un depozit rusesc de muniții situat într-o locație din peninsula Crimeea. Conform imaginilor furnizate de armata ucraineană, lovitura a vizat o țintă din Balaklava, lângă Sevastopol.

Comandantul forţelor aeriene ucrainene, Mikola Oleşciuk, a declarat trupele sale au lansat o lovitură asupra unui depozit de muniții din peninsula ocupată de ruși. Oficialul armatei de la Kiev nu a dat foarte multe detalii în legătură cu atacul

Mikola Oleşciuk a declarat că trupele sale au lansat o „lovitură distructivă” asupra țintei din peninsula ocupată de ruși în 2014, relatează Reuters. El nu a precizat cu exactitate locul vizat, însă însă a postat o înregistrare video pe un canal local de Telegram. Din imagini, experții au estimat că atacul lansat de Ucraina a avut loc Balaklava, lângă Sevastopol.

Declarațiile fac referire la un raport al Ministerului Apărării din Rusia. Conform documentului, cinci avioane militare ucrainene ar fi fost distruse pe un aerodrom din regiunea Poltava.

Guvernatorul oraşului Sevastopol, Mihail Razvozhaev, declarase anterior, că forţele aeriene ruse au distrus cinci ţinte din Ucraina deasupra Mării Negre, în districtul Balaklava. El susținea că în urma acestor lovituri nu au existat pagube importante. Potrivit surselor oficiale rusești nu au existat pagube importante, cu excepția unor incendii de pădure și a unor mașini distruse.

Ucraina a lansat mai multe lovituri, în ultimii doi ani, asupra unor ținte rusești din Crimeea. În cadrul operațiunilor militare, trupele Kievului au provocat mai multe pagube importante flotei rusești din Marea Neagră.

Mai mult, în ultima perioadă, armata ucraineană a intesificat atacurile asupra sistemelor ruseşti de apărare antiaeriană din peninsulă.

