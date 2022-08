Ucraina: Emmanuel Macron şi Mohammed bin Salman doresc să limiteze efectele războiului

Prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, doresc să-şi „inensifice cooperarea” pentru „a atenua efectele în Europa, în Orientul Mijlociu şi în lume” ale războiului din Ucraina, a arătat, vineri, 29 iulie, un comunicat ap preşedinţiei franceze, scrie France24.

Prinţul moştenitor al regatului primul exportator de ţiţei a fost primit joi seara la o cină de lucru la Palatul Élysée, în timpul căreia Emmanuel Macron „a subliniat importanţa coordonării începute cu Arabia Saudită în perspectiva diversificării aprovizionării energetice a statelor europene”, adaugă comunicatul.

Cei doi lideri au abordat şi problema sprijinului pentru Liban, în special privind chestiunea umanitară pentru „populaţiile vulnerabile”. Privind conflictul din Yemen, preşedintele framncez şi-a exprimat dorinţa ca încetarea focului să fie prelungită şi a salutat eforturile Arabiei Saudite pentru o soluţie politică.

Vizită controversată

Era prima vizită în Franţa a lui Mohammed bin Salman, zis „MBS”, după asasinarea de către agenţi saudiţi a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi.

Într-un mesaj adresat lui Emmanuel Macron, prinţul moştenitor i-a exprimat preşedintelui francez „profunda sa gratitudine” şi „mulţumirile pentru primirea călduroasă şi pentru ospitalitatea” care i-au fost oferite cu ocazia acestei vizite oficiale, în vreme ce această vizită a provocat proteste scandalizate ale apărătorilor drepturilor omului.

El adaugă că discuţiile cu preşedintele francez „au confirmat voinţa noastră comună de a întări parteneriatul strategic între cele două ţări ale noastre prietene, în toate domeniile”, de „a continua coordonarea şi concertarea pe chestiuni de interes comun” şi de „a întări securitatea şi stabilitatea în regiune”.

Mesajul precizează că prinţul moştenitor a părăsit Franţa „după ce şi-a încheiat vizita oficială”.

Critic al puterii saudite, Jamal Khashoggi a fost ucis şi ciopârţit pe 2 octombrie 2018 în clădirea consulatului saudit de la Istanbul când venise să ia acte necesare pentru căsătoria sa.

Joi, o plângere pentru complicitate la tortură şi dispariţie forţată în legătură cu asasinatul a fost depusă la Paris contra prinţului moştenitor, au anunţat ONG-ul Democracy for the Arab World Now (DAWN), fondat de jurnalistul saudit şi ONG-ul elveţian Trial International.

Hatice Cengiz, logodnica lui Jamal Khashoggi, a declarat că este „scandalizată şi et revoltată că Emmanuel Macron îl primeşte cu toate onorurile pe călăul logodnicului meu”.

Serviciile de informaţii americane au indicat răspunderea prinţului moştenitor, care neagă că ar fi ordonat asasinatul, chiar dacă spune că este răspunzător pentru el în calitate de conducător.

Salutat pentru reformele sale, „MBS” este totuşi ctiricat din cauza represiunii împotriva disidenţilor în mediile religioase, politice, intelectuale, economice şi chiar în cadrul familiei regale. (Traducere: Gabriela Sîrbu, RADOR)