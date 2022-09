Ucraina ar putea bombarda bazele rușilor din Crimeea în orice moment: „Pregătiți adăposturile antiaeriene”

Ucraina le-a cerut luni locuitorilor din Peninsula Crimeea, anexată de Rusia, să pregătească adăposturile antiaeriene și să se aprovizioneze, în special cu apă potabilă, în contextul în care Kievul va intensifica atacurile la bazele rușilor din regiune.

Oficialii ucraineni i-au mai rugat pe locuitorii din zonele sudice ocupate să fie pregătiți și să se evacueze înainte de lansarea contraofensivei. Ultimul mesaj a fost special pentru ucrainenii din Crimeea, peninsulă pe care Rusia a anexat-o încă din 2014. Peninsula Mării Negre este în afara razei de acțiune a armelor ucrainene, deși mai multe explozii recente la siturile militare rusești din Crimeea au pus sub semnul întrebării acest lucru. Kievul nu a dorit să ofere foarte multe informații în acest sens.

„Cerem rezidenților din teritoriile ocupate, inclusiv din peninsula Crimeea, să urmeze recomandările oficialilor (ucraineni) în timpul măsurilor de eliberare”, a scris consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter. „În special, să pregătească un adăpost antiaerian, să se aprovizioneze cu cantități suficiente de apă și să încarce bateriile externe. Toate zonele vor fi ale Ucrainei”, a adăugat consilierul lui Zelenski.

We ask residents of occupied territories, including the Crimean peninsula, to follow the officials’ recommendations during de-occupation measures. In particular, to prepare a bomb shelter, stock up on a sufficient amount of water and charge the powerbanks. Everything will be 🇺🇦.

