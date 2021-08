O nouă carte despre eliminarea liderului Al Qaeda scoate la iveală amănunte necunoscute. Bogatul constructor yemenit Mohammed bin Laden, a practicat practica islamică a poligamiei care permite unui bărbat să ia în mod legal până la patru soții. Osama bin Laden, unul dintre cei 54 de copii ai săi, s-a născut în 1957. Mama în vârstă de 15 ani, Allia Ghanem, era una dintre cel puțin 20 de femei cu care Mohammed, în vârstă de aproape 40 de ani, se căsătorise și divorțase în timpul vieții sale. Osama, singurul lor copil, avea 3 ani când Mohammed i-a dat mama deoparte.

Când a instigat atacurile din 11 septembrie în 2001, bin Laden, pe atunci în vârstă 44 de ani, trăia în Afganistan cu trei soții. Două dintre ele erau mai în vârstă – Khairiah Sabar, 52 de ani, un psiholog devotat al copilului care abandonase o carieră consacrată pentru a se căsători cu el, și Siham al-Sharif, 44 de ani, poetă, deținea doctoratul în gramatica coranică. Aceasta îi edita discursurile, i-a perfecționat declarațiile religioase și i-a încurajat planurile pentru jihadul global.

A treia soție a lui Osama bin Laden, Amal el-Sadah, a părăsit rareori complexul, cu excepția a două momente pentru a naște sub un nume fals. Între timp, a treia soție a sa, Amal el-Sadah, un tânără naivă de 17 ani din Yemenul rural, i-a scos la iveală vanitatea masculină.

Osama bin Laden era preocupat de forma fizică

Osama bin Laden vroia să fie cât mai în formă: „A băut Avena, un sirop din ovăz care pretinde că are efecte asemănătoare cu Viagra și a mâncat cantități abundente de măsline, despre care credea că produce rezultate similare”, scrie Bergen. „De asemenea, și-a aplicat regulat vopseaua Just for Men pe barbă”.

Imediat după atacul din 11 septembrie, care a ucis 2.977 de oameni, familia extinsă a lui Osama s-a împrăștiat în vânt. Între timp, jihadistul care a fondat Al Qaeda pentru a purta război sfânt s-a ascuns în munții afgani și în nordul Pakistanului pentru a se sustrage justiției.

Dar, prin 2004, în timp ce Statele Unite s-au împotmolit în eforturile de consolidare a guvernelor din Afganistan și Irak, bin Laden a simțit căldura urmăririi se risipește. Atunci cel mai căutat om din lume i-a ordonat gardei sale de corp, Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid, să cumpere niște terenuri, să angajeze un arhitect și să construiască un complex de clădiri suficient de mare pentru a găzdui familia pe care intenționa să o reunească în Abbottabad, Pakistan.

Complexul din Pakistan

Ibrahim a început să lucreze, punând achiziția imobiliară de 50.000 de dolari pe nume propriu și proiectând o casă după specificațiile șefului său. Casa principală cu trei etaje avea patru dormitoare la primul etaj și încă patru la al doilea, fiecare cu propria baie. Etajul superior conținea un dormitor, o baie, un birou și o terasă pentru a fi folosite de bin Laden. În 2005, membrii familiei au început să se mute.

Ibrahim, care aparent deținea proprietatea, fratele său, Abrar, și soțiile și copiii lor veneau și plecau în mod regulat. Dar locuiau într-o mică anexă, nu în clădirea principală.

Frații au urmat măsuri stricte de securitate operațională pentru a avea un profil public redus. Au folosit cabine telefonice publice din orașele mari pentru a efectua apeluri importante și au scos bateriile din telefoanele mobile, astfel încât să nu poată fi urmăriți până la baza lor.

Bin Ladens a părăsit rareori complexul – cu excepția soției Amal, care se dusese de două ori la un spital local pentru a naște sub un nume fals, prezentând acte de identificare false și simulând surditate pentru a evita întrebări incomode. La complexul din Abbottabad, Pakistan, bin Laden urmărea DVD-uri la televizor, dar nu avea conexiune la internet sau telefon.

CIA primește primul indiciu

Dar în 2010, CIA a luat o gură de aer: un informator pakistanez din aglomeratul oraș Peshawar a văzut un bărbat despre care se crede că este Ibrahim, garda de corp de multă vreme a lui Bin Laden. În august 2010, jeep-ul alb al lui Ibrahim a condus CIA către zidurile înconjurate cu sârmă ghimpată ale proprietății. Locul era plin de cele trei soții ale lui Bin Laden, opt dintre cei mai mici copii ai săi și patru nepoți, inclusiv bebeluși de 2 și 3 ani.

Proprietatea avea multe caracteristici neobișnuite care i-au făcut pe analiștii CIA să o ia în considerare ca ascunzătoare. Nu avea linii telefonice sau servicii de internet – în ciuda faptului că cel care l-a construit era cu siguranță suficient de bogat pentru a-și permite astfel de necesități. Casa principală mare avea puține ferestre, iar balconul în aer liber de la ultimul etaj era înconjurat de toate părțile de un zid înalt.

„Cine pune un perete de intimitate în jurul unui patio?” Directorul CIA de atunci, Leon Panetta, și-a întrebat colaboratorii.

„Exact”, a răspuns un analist.

Tiparul de viață ridică suspiciuni

Agenția a achiziționat o casă sigură lângă misteriosul complex pentru a efectua un studiu „tipar de viață” asupra oricui locuia acolo. În timp ce vecinii își scoteau gunoiul afară pentru colectarea regulată, locuitorii complexului și-au ars toate deșeurile.

Spațiul de teren închis între pereți conținea o mică fermă care producea mere, legume, struguri și miere și adăpostea pui și chiar vaci – mâncare care se pare că era consumată de rezidenți nevăzuți.

Dar ultimul indiciu a fost șirurile de îmbrăcăminte de pe complex, haine pentru femei, shalwar kameez purtate de bărbați pakistanezi, ținute pentru copii și scutece – mult mai mult decât puteau purta vreodată cei 11 membri ai familiilor bodyguarzilor.

Greșeala prostească a lui Osama

Locuitorii invizibili, conform calculelor spălătoriei agenților, trebuiau să includă un bărbat adult, mai multe femei adulte și cel puțin nouă copii, o potrivire perfectă pentru patriarhul poligam pe care îl căutau.

După mai bine de nouă ani de stat ascuns, Osama bin Laden a fost trădat de rufele familiei sale.

Asta a fost suficient pentru directorul CIA Leo Panetta. La 14 decembrie 2010, el a prezentat dovezile CIA președintelui de atunci Barack Obama.

Agenții nu au reușit niciodată să surprindă o imagine clar identificabilă a lui Bin Laden pentru a dovedi că au descoperit în cele din urmă ascunzătoarea sa. Însă „niciodată nu au găsit dovezi care să-i submineze ideea că locuia acolo”, scrie Bergen.

Barack Obama era convins. El a ordonat Marinei SUA să înceapă să planifice operațiunea care, în cele din urmă, la 1 mai 2011, l-a eliminat pe maestrul terorii la 54 de ani – o decizie care nu ar fi putut fi luată niciodată dacă Osama bin Laden s-ar fi gândit să le ofere soțiilor un uscător de haine .