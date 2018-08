23 august: Condamnarea şi uciderea barbară a lui Sir William Wallace. Foto în articol

Sir William Wallace (1270-23 august 1305) a fost un cavaler şi nobil scoţian, devenit unul dintre principalii lideri din timpul Războaielor Scoţiene de Independenţă. Împreună cu Andrew Moray, a învins o armată engleză la Stirling Bridge în 1297 şi a devenit Guardian of Scotland, titlu deţinut până la înfrângerea de la Falkirk.





În 1305, Wallace a căzut prizonier şi a fost predat regelui Edward I al Angliei, care l-a condamnat la moarte pentru înaltă trădare şi executat cu deosebită cruzime. De la moartea sa, Wallace a obţinut o imagine de simbol în ţara sa şi peste hotare, conform Wikipedia. El este protagonistul poemului eroic din secolul al XV-lea The Acts and Deeds of Sir William Wallace, Knight of Elderslie, de Blind Harry.

Poemul este aproape în întregime fictiv şi îl descrie pe Wallace ca fiind deghizat în călugăr, femeie bătrână şi olar în timp ce era fugar şi chiar călătorind în Franţa pentru a obţine susţinere pentru cauza scoţiană.

Wallace este şi subiectul operelor literare ale lui Sir Walter Scott şi Jane Porter. Cea mai cunoscută astfel de prezentare a lui Wallace este filmul Braveheart, laureat al premiului Academiei Americane de Film, în regia şi interpretarea lui Mel Gibson şi cu un scenariu de Randall Wallace.

