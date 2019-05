Semnal de alarmă, după interzicerea UBER, Bolt și Clever: „Pot da naştere unor abuzuri împotriva şoferilor”

Coaliția Pentru Economie Digitală, care reprezintă companiile Uber, Bolt și Clever, a arătat că numărul șoferilor activi pe aplicațiile companiilor a fost, joi, cu 25% decât media zilnică.





„Acesta este rezultatul incertitudinii creată de întârzierea adoptării unor reglementări specifice şi de intrarea în vigoare a modificărilor la Legea taximetriei. Acestea din urmă pot da naştere unor abuzuri împotriva şoferilor care sunt înscrişi pe aceste platforme, cu amenzi de zeci de mii de lei şi chiar confiscarea plăcuţelor de înmatriculare pentru 6 luni”, se arată în comunicatul Coaliției, conform Agerpres.

Cătălin Codreanu, preşedintele asociaţiei Coaliţia Pentru Economie Digitală, a arătat, în context, că, starea de incertitudine va continua până când noua reglementare va fi adoptată de guvern.

„Am avut şi ieri (miercuri, n.r.) o întâlnire cu miniştrii Dezvoltării Regionale şi Transporturilor în care am discutat din nou de necesitatea reglementării serviciilor de ridesharing. Noi am avut toată deschiderea şi am oferit toate informaţiile solicitate. Cei doi miniştri ne-au asigurat, din nou, că textul va fi finalizat şi va fi pus în dezbatere publică în cel mai scurt timp posibil. Din păcate, până când noua reglementare va fi adoptată de guvern, va continua starea de incertitudine şi va rămâne riscul unor abuzuri care să afecteze în mod serios activitatea noastră şi pe cei 2,5 milioane de utilizatori ai aplicaţiilor noastre”, a declarat Codreanu.

Ordonanţa de Urgenţă care modifică legea taximetriei, adoptată de Guvern la sfârşitul lunii martie, a intrat în vigoare joi.

Guvernul a eliminat sintagma „în mod repetat” din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, astfel încât „sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal”, a declarat, în martie, vicepremierul Daniel Suciu.

Miercuri, Daniel Suciu, a afirmat că Ordonanţa de urgenţă în domeniul taximetriei este îndreptată împotriva pirateriei iar actul normativ care va reglementa activitatea de ridesharing va fi publicat în scurt timp.

„Este un act normativ extrem de complex, peste tot în Europa reglementarea Uber nu a fost deloc simplă. Acelaşi lucru se întâmplă şi în România, dar o spun foarte deschis şi Guvernul României va reglementa această activitate”, a menţionat Suciu.

Loteria Romana, anunt de ULTIMA ORA, dupa ce s-a luat premiul cel mare! Ce se intampla AZI, la tragere

Pagina 1 din 1