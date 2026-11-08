U2 revine în Europa în 2027. Orașele în care fanii pot găsi bilete mai ieftine

Trupa U2 a anunțat un nou turneu european pentru 2027, intitulat „The Greatest Show On Earth”, cu spectacole programate între aprilie și iulie în orașe precum Stockholm, Paris, Amsterdam, Londra, Berlin și Milano. Pentru fanii din România, prețurile prezentate pentru concertele europene pornesc de la aproximativ 748 de lei, cele mai accesibile variante din lista analizată fiind în Germania și Suedia.

Din tarifele prezentate pentru datele europene, concertul de la Berlin, programat pe 30 iunie, are cel mai mic preț de pornire: aproximativ 748 de lei.

O altă variantă este Stockholm, unde biletele pentru spectacolul din 28 aprilie pornesc de la 788 de lei. Pentru reprezentația din 26 aprilie, cel mai mic tarif indicat este de 853 de lei. La Paris, prețurile sunt mai ridicate. Pentru concertul din 5 mai, biletele sunt prezentate la tarife între 959 și 5.700 de lei, iar pentru cel din 8 mai, între 979 și 5.900 de lei. În Portugalia, U2 va urca pe scena stadionului Estádio da Luz din Lisabona pe 27 mai. Prețurile indicate pentru această reprezentație sunt cuprinse între 1.046 și 3.300 de lei.

La Amsterdam, formația va susține concerte pe Johan Cruijff ArenA. Pentru 5 iunie, biletele pornesc de la aproximativ 1.300 de lei și ajung până la 7.000 de lei. Pentru spectacolul din 6 iunie, intervalul prezentat este de 1.060–3.740 de lei.

Fanii care preferă Londra au la dispoziție două date pe Tottenham Hotspur Stadium. Pe 18 iunie, tarifele sunt cuprinse între 917 și 4.200 de lei, iar pe 19 iunie, între 1.084 și 3.700 de lei. Ultimele concerte din programul inițial prezentat sunt cele de pe stadionul San Siro din Milano. Pe 5 iulie, biletele sunt indicate la prețuri între 1.118 și 4.100 de lei, iar pentru 6 iulie, între 937 și 2.400 de lei.

Prețurile în lei sunt orientative, preluate din materialul inițial. Ele nu reprezintă o ofertă verificată în timp real și pot varia în funcție de disponibilitate și platforma de vânzare.

Organizatorii au stabilit mai multe etape pentru comercializarea biletelor. Prima pre-vânzare a început luni, 2 noiembrie, la ora locală 10:00, și a fost destinată abonaților comunității oficiale U2.com.

O etapă separată a fost rezervată deținătorilor de carduri Visa, miercuri, 4 noiembrie, între orele 10:00 și 22:00. Ulterior, pe 5 noiembrie, a fost organizată o pre-vânzare pentru fanii înscriși în programul dedicat artiștilor, iar vânzarea generală a început pe 6 noiembrie.

Programul și informațiile privind achiziționarea biletelor sunt disponibile pe site-ul oficial U2. Formația a anunțat și pregătirea unor noi concerte în Spania și America de Nord.

Înainte de spectacolele europene, U2 va concerta în Mexic, Brazilia și Argentina.

Primul concert este programat pe 23 februarie 2027, pe Estadio GNP Seguros din Ciudad de México. Seria continuă cu reprezentații în São Paulo și Buenos Aires.

Artistul Beck va participa la concertele din America Latină, fiind invitat să deschidă spectacolele formației irlandeze.

Cererea pentru primele reprezentații a fost ridicată, iar biletele disponibile inițial s-au epuizat, motiv pentru care au fost adăugate alte date.

Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. au explicat, într-o declarație comună, ce își propun prin noul turneu.

Artiștii au vorbit despre ambiția de a realiza un spectacol care să combine muzica formației cu elementele vizuale și experiența unei producții de stadion.

„The Greatest Show on Earth? Este o provocare directă, un pariu cu noi înșine la fel de mult ca oricine altcineva, prin care ne propunem să oferim publicului cea mai frumoasă noapte din viață. O parte de spectacol pur, o parte de trăire profundă, o explozie de culoare, chitară, bas și tobe descătușate și melodii care rămân cu tine. Pentru că dacă oamenii vin la spectacol, noi vom fi cu siguranță acolo”, au transmis membrii trupei.

Înaintea concertelor pe stadioane, U2 a pregătit și un recital pentru BBC Music, la Londra, destinat unui public restrâns, într-o locație care nu a fost făcută publică.

Anunțarea noului turneu vine după spectacolele susținute de formație la Sphere din Las Vegas. Rezidența artistică a cuprins 40 de concerte desfășurate de-a lungul a șase luni. Producția a inclus interpretarea pieselor de pe albumul „Achtung Baby”, lansat în 1991, într-un spațiu dotat cu un ecran sferic de mari dimensiuni.

În 2026, U2 a marcat 50 de ani de activitate printr-un concert-surpriză pentru profesorii și elevii de la Mount Temple Comprehensive, școala din Dublin unde membrii formației s-au cunoscut.

Artiștii au susținut și un spectacol neanunțat pe Grafton Street, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale ale capitalei irlandeze. Chitaristul The Edge a vorbit despre intenția formației de a încheia turneul în Irlanda, în 2028.

De-a lungul carierei, U2 a lansat albume care au ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard 200, printre care „The Joshua Tree”, din 1987. Repertoriul trupei include melodii precum „With Or Without You” și „I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.