28,29 septembrie

U-Boot 666, Der Teufel, submarinul diavolului. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 28 septembrie s-au născut Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Peter Finch, Georges Clemenceau, Gheorghe Dima, Anton Sinceac, Aristide Caradja, Valeriu Râpeanu, Vasile Pârvan, Leonida Teodorescu, Sorin Gheorghiu iar pe 29 septembrie s-au născut Horatio Nelson, Enrico Fermi, Lech Walesa, Michelangelo Antonioni, Anita Ekberc, Silvio Berlusconi, Stanley Kramer, Jerry Lee Lewis, Ion Gheorghiu, Eudoxiu Hurmuzaki, Iorgu Iordan, Eugen Preda.

În calendarul creştin-ortodox, pe 28 septembrie, sunt Sfinţii: Hariton Mărturisitorul şi Prorocul Baruh, iar pe 29 septembrie sunt Sfinţii: Chiriac Sihastrul, Trifon, Gudelia şi Petronia,

În „Kalendar”, ziua de 28 septembrie este ultima zi din primul festival, de toamnă, al Lupilor. A împrumutat, sau a dat, numele din calendarul creştin: Haritonul. Fiind şi sâmbătă, ziua lui Saturn, care nu se prea omoară cu munca, este mare pericol dacă lucrezi, mai ales cu unelte ascuţite. Femeile, mai ales, ţin Haritonul, ca să nu le crape călcâiele! (Olteanu, Speranţia)

Două zile faste, fără multe probleme. O conjunctură echilibrată, cu accente către murături, zacuscă și dulceţuri târzii şi alte delicate minuni gastronomice. Nu cred să fie, sper, că nu va fi niciun dezastru major! Guvernul ne ajunge, chiar dacă există un risc seismic! Atenţie la circulaţie, conjunctura indică o posibilitate statistică crescută a accidentelor, s-a tras în unele locuri tulburelul şi a ieşit şi prima mână de ţuică…

Semnele de foc pot pleca la drum, poate la mare, la munte poate fi un ultim prilej de distracţie, dar şi la ţară pentru aprovizionarea de toamnă.

Semnele de pământ sunt invitate să stea acasă şi să rezolve problemele din cămin. Diatraţie în oraş cât cuprinde şi poate şi un film bun.

Semnele de aer pot urma semnele de foc pe drumuri. Dar şi la deal este frumos şi pădurea începe să se coloreze în nuanţe pe care niciun pictor nu le poate reproduce.

Semnele de apă au ceva de rezolvat, o grijă care îi obsedeză pe nativi. În weekend se poate rezolva orice, aproape!

Un amic din State îmi trimite următoarele, poate a circulat şi pe la domniile voastre, dar mie mi-a plăcut:

Totul s-a petrecut în staţia metrou L’Enfant Plaza, din Washington, DC, într-o zi friguroasa, pe 12 ianuarie 2007, la ora 08:15.

Un om, îmbrăcat modest, dar curat, cu o vioara în mâini, a cantat sase piese de Bach timp de 45 de minute. In timpul acesta aproximativ două mii de oameni au trecut prin acea stație de metro, majoritatea în drum spre serviciu.

Dupa vreo trei minute un om între doua varste l-a observat și s-a oprit sa-l asculte pentru cateva secunde, apoi a grabit pasul, mânat probabil de programul sau strict.

4 minute mai tarziu: violonistul a primit primul său dolar, o femeie i l-a aruncat în cutia viorii fară sa se opreasca.

6 minute: un tanar se reazema de perete ca sa-l asculte, dupa care se uita la ceas și pleacă în trap usor spre peron.

10 minute: Un copil se opreste in fata muzicianului dar maică-sa il trage grabita de hainuta. Copilul se mai opreste odata sa-l priveasca pe violonist dar maica-sa il impinge nervoasa inainte, asa ca cei doi se depărtează, copilul intorcand capul din cand in cand. Lucrul asta se repeta cu mai multi copii, iar parintii ii imping de la spate, grabiti sa ajunga la treburile lor.

45 minute: muzicianul a cantat. Numai șase oameni s-au oprit sa-l asculte pentru cateva momente. Circa 30 au aruncat niste bani. Violonistul a colectat in total 32$.

El a terminat de cantat si s-a lasat tacerea. Nimeni nu l-a observat, nimeni nu l-a întrebat nimic, nimeni nu l-a aplaudat…

Nimeni n-a remarcat, dar violonistul era Joshua Bell, unul dintre cei mai buni muzicieni ai lumii de astăzi. El a interpretat cateva din cele mai dificile piese scrise vreodata, pe o vioara Guarnieri del Gesu, estimată la peste 3,5 milioane $.

Cu cateva zile inainte, umpluse o sala de concerte din Boston. Încasările au fost de peste un sfert de milion de dolari.

Povestea este adevarata. WP a luat un Premiu Pulitzer pentru ea. Concertul din statia de metrou a fost organizat de catre cotidianul Washington Post ca un experiment social asupra perceptiei gustului și a prioritaților oamenilor.

Problemele, întrebările care s-au pus de către codidian:

– într-un loc public, la o ora nepotrivita, suntem in stare sa percepem frumusetea, valoarea, originalitatea?

– ne oprim s-o admiram?

– putem, oare, sa recunoaștem valoarea intr-un context neașteptat?

Apocalipsa 13:17 -18: Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase. 666.

Acum cinci ani de zile mi-am pus întrebarea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial cu mașinile de luptă care aveau numărul fiarei, 666. O întrebare ciudată, originală, nu? Dar s-au gasit mai mulți oameni de naționalități diferite, americani, germani, francezi, canadieni care m-au ajutat să găsesc unele răspunsuri. Niciun avion, sau tank nu a purtat numărul 666. Există un tank 666 doar în comicsurile pentru adolescenți. Nu același lucru s-a întâmplat cu submarinele.

Germania a început WW2 cu 56 de submarine, doar 24 în stare de funcționare. Scufundarea cuirasatului Bismarck, pe 27 mai 1941, a mutat interesul marelui comandament german de la flota de suprafață la cea submarină. În cei cinci ani și jumătate de război Germania a produs 1.156 U-Boot, underseeboot, de diferite clase, tonaje și scopuri. Aproape 800 dintre ele au fost pierdute în acțiune, unele surse spun de 784, altele de 793. Viețile a 28.000 de marinari de pe submarine au fost pierdute în condiții inimaginabil de grele.

După cum sunt informat de la Marine-Ehrenmal din Laboe, Germania Federală, care are ca exponat un submarin de clasa VII, U-995, a existat un submarin care a avut indicativul U-666. Istoria este extraordinară, pentru că, de fapt, au existat două submarine cu indicativul 666.

U-666 a fost lansat la apă pe 18 iulie 1942 fiind un submarin de atac de clasa VIIC. Cu un deplasament de 757 tdw, avea o lungime de circa 67 de metri și un echipaj de cel puțin 50 de marinari, patru ofițeri și un căpitan. Avea patru tuburi lans-torpile în față, un tub în spate și 14 torpile în dotare. Pe punte avea un tun de 88 mm și două tunuri AA jumelate C/30 adică, de fapt, Oerlikon, de calibrul 20 mm. O mașină de atac!

Da, dar purta numărul diavolului! Pe data de 26 iulie 1942, U-666 a ieșit în larg pentru antrenament. Aveau un echipaj complet de 53 de matrozi submariniști, patru ofițeri și Kapitänleutnant Herbert Engel. Caracterul sulfuros, satanic, al submarinului s-a dezvăluit imediat. Nimic nu mergea cum trebuia. Cârma se bloca, țevile se spărgeau, aparatura de control nu funcționa, torpilele de antrenament nu se lansau din tuburi, submarinul nu voia în ruptul elicelor să coboare sub 140 de metri adâncime, periscopul arăta ce voia el, nu ce dorea căpitanul, în general cerul și pescărușii, ce mai, o întregă drăcovenie, Doamne, iartă-mă!

”Antrenamentul” a ținut aproape un an de zile, de patru ori mai mult decât în mod obișnuit, abia pe 1 august 1943, U-666 pleacă, după reparații și alte reparații, într-o patrulare serioasă. Cu jumătate de echipaj nou, echipajul inițial și-a cerut transferul, s-a prins de caracterul satanic al submarinului. Submarinul era poreclit de către marinari Der Teufel – diavolul. Căpitanul Herbert Engel suportă cu mult curaj situația. Până în decembrie 1943 când este ținut la mal din motive medicale, auzea voci. Săracul căpitan!

De pe 10 decembrie 1943 căpitanul lui U-666 este un ateu convins, un tip care arunca cu securea după satana, după spusele colegilor lui de la Școala Marină de Război. Oberleutnant zur See Ernst Wilberg, a mai dat puțin curaj echipajului, un echipaj bun, dar timorat de numărul 666. Dar și el începe să se întrebe ce este cu submarinul, când totul se strică la bord, când nicio torpilă nu-și atinge ținta, sau se întoarce împotriva submarinului lui.

U-666 a Iuat parte la 14 haite de lupi, Wolfpack, acțiuni de atac împreună cu alte submarine. Niciuna dintre torpilele lui nu-și atinge ținta! De milă, colegii, căpitanii de pe alte submarine, îi trec în cont o amărâtă de navă de patrulare britanică, HMS Itchen și avarierea cargoului grecesc Carras.

Cariera satanică a lui U-666 este oprită, pe 10 februarie 1944. De un avion britanic Swordfish, care îl distruge, cu patru încărcături submarine. Viețile celor de la bord au fost pierdute, 51 de oameni, la adâncimea de o sută de metri în punctul din Oceanul Atlantic cu coordonatele Lat 53.46N, Long 17.16W. Prin anii 90’ au vrut să găsească submarinul, cu un batiscaf. Nu au găsit nimic, diavolul nu dă înapoi ce este marcat cu numărul lui!

Dar ce este cu al doilea submarin cu același număr? De fapt nu același număr, a fost U-Boot 666B, o excepție unică. Povestea acestui submarin, un mijloc secret de transport, nu de atac, cu o tehnologie proprietară de prototip este altă poveste și nu știu dacă a fost declasificată, aștept un răspuns.

Pentru că este ziua de naştere a Brigittei Bardot, împlinește 85 de ani să-i spunem La mulţi ani! Şi să-i revedem filmele, poate aşa o s-o înţelegem mai bine. Vedeţi, oamenii ca ea, care încearcă să-i convingă pe ceilalţi să salveze vieţi, nu este vorba strict de căţei, poate fi vorba de pisici, veveriţe, cămile, negri, evrei, gay, țigani, extratereștrii – ei bine acei oameni încearcă să-i salveze, de fapt, pe cei care vor să ucidă, pe cei care sunt pentru omor. Să le salveze omenia, să-i rezoneze să redevină oameni!

Dar, ca și Diogene pot să vă spun că nu am văzut un om de multă vreme, așa că o să aprind și eu o lumânare și o să caut un Om! Poate mâine să am noroc, poate găsesc, pentru că există mereu speranța, cât timp mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC În acest weekend îţi regăseşti echilibrul şi bucuria de a trăi! Motivul este că te odihneşti mai mult, primeşti veşti bune şi te întâlneşti cu oameni interesanţi! Nu pleca la drum lung! În acest weekend, pare că este liniște, dar asta nu înseamnă că lumea a uitat de tine. Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Berbec se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Duminică, e de bine! Viaţa e o permanentă infruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor.

TAUR Un weekend aglomerat. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te sâmbătă seara, poate la un film nou, poate muzică bună. O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică conjunctura te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are şi ea rolul ei. Zi favorabilă cumpărăturilor de weekend, proviziilor şi achiziţiilor de toamnă. Mult entuziasm şi o privire mai „sportivă” asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului de toamnă. Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat!

RAC În jurul tău se încinge tărâţa! „Alo, Apollo, aici Pământul!” Adu-ţi prietenii pe pământ, adoptaţi un căţel şi apoi puteţi merge la scandal pe stradă! Loialitatea şi adevărul înseamnă foarte mult pentru tine, mai ales în acest weekend. Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu anturajul – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creşte proporţional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

LEU Sâmbăta, o zi bună! Ai ocazia să mai adaugi trofee la colecţia ta. Dar mai întâi, trebuie să asculţi ce mai bârfeşte jungla. S-ar putea să nu-ţi placă să ştii… dar Leul află întotdeauna ultimul! Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru leul sentimental şi generos din tine. Iti prieste orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

FECIOARA Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. O veste bună. Acest ultim weekend din luna septembrie, odată cu Soarele şi Mercur, protectorul zodiei, planete bine aspectate, (în astrologie şi Soarele şi Luna se numesc tot planete) îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât ca grup social cât şi în dragoste. Călătorii scurte şi prietenii trecătoare. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin! Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare!

BALANŢA Sâmbătă, o veste bună sau folositoare. Una din zilele favorabile care te fac să te simţi bine. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Astăzi ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Poate fi bun şi un weekend la mare. Printre ultimele ieşiri! Dacă rămâi în oraş stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa cu cartofi prăjiţi şi bere rece. Dar să te îmbraci bine, că s-a făcut cam frig!

SCORPION Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat! Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei micburghez atât de eficient.

SĂGETĂTOR Sâmbătă ai tendinţa păguboasă să te subestimezi, să îţi plângi de milă. Din fericire, cei dragi, prietenii, familia, „îţi umflă cauciucurile” şi poţi să mergi în direcţia bună şi corectă! Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac şi lână de calitate dacă te pregăteşti de toamnă-iarnă. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi.

CAPRICORN Sâmbătă dimineaţa mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca acasă, în cămin. Nu risca! Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor discutând cum ultimile scumpiri influenţează viaţa ta. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Bună dispoziţie şi optimism! Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată „informarea” asta politică te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

VĂRSĂTOR Ai probleme în planificarea weekendului. Abordarea sistematică a situaţiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu mai amâna inutil! Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Te simţi gata de cele mai mari trăznăi, de ceva petreceri şi evenimente importante. Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o zi „sabatică”!

PEŞTI Un weekend care pare că este obositor, schimbarea anotimpului te-a marcat ceva mai mult. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante româneşti iţi pot reface vitalitatea! Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber – şi atenţie, mai bine evită îngheţata! Banii sunt puţini, dar siguri. Sâmbătă se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei, un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Sigur şi pentru doamne este valabil!

