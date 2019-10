U-666B, submarinul quakerilor. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 14 octombrie s-au născut Roger Moore, William Penn, Dwight Eisenhower, Le Duc Tho, Ştefan Odobleja, Victor Kernbach, Radu Goldiş.

Pe 14 octombrie este Sf. Cuvioasă Paraschiva, Parascheva, pentru moldoveni. Tradiţional, Nunta Oilor. “Un moment important al calendarului pastoral, ziua Sf. Paraschiva reprezintă pregătirea turmelor pentru iernat, precum şi deschiderea principalelor târguri, la care se valorificau produsele turmelor de oi. Sacralitatea impusă de calendarul ortodox face ca în principal Sf. Paraschiva, asemeni Sf. Vineri, să interzică orice tip de activitate în ziua consacrată ei.” (Antoaneta Olteanu, CLR, 2001, pagina 438)

“Cum va fi ziua, aşa va fi fi până la Sf. Dumitru. Cum este ziua aşa vor fi celelate sărbători de peste an. Dacă oile stau grămadă, iarna va fi foarte grea.” (T.Pamfilie, SLR, 1997, pagina 181).

„Evenimentul Zilei” de pe 14 octombrie ar fi putut fi că Sir Roger George Moore ar fi implinit 92 de ani. Nu a mai apucat, s-a săvârșit din această viață în mai 2017 și, poate, fragmente din cenușa lui încă mai plutesc deasupra principatului Monaco, unde a vrut să rămână pentru veșnicie. Probabil că acolo unde este regretă că nu a împlinit 90 de ani, mai avea câteva luni.

A fost și este unul dintre actorii mei preferaţi. Are în jocul lui actoricesc o eleganţă, o detaşare şi un umor tipic britanic, inimitabil! În noaptea asta o să revăd primele episoade din „The Saint” în care Roger Moore juca rolul lui Simon Templar. Domneşte, în acele episoade din anul 1962 acea atmosferă pe care o caut: morala şi etica mic burgheză!

Cred, am, o teorie, cum că toată această situaţie inacceptabilă în care suntem, fiecare, personal, ţările, una câte una, Occidentul şi Orientul, ei bine starea greşită în care este globul se datoreşte abdicării de la morala şi etica mic burgheză, de la călcarea în picioare a regulilor bine stabilite, funcționale, de către gloata prostimii isterice și stupide prin pretextul ”libertății și a democrației”! Libertatea și democrația fără morală și credință duc la criminalitate!

Încerc, uitându-mă la filme să-mi dau seama când s-a produs catastrofa: în timpul hippy, revoluţia sexuală, căderea Estului, globalizarea etc. Întotdeauna, într-o boală grea, pandemică, trebuie să găseşti momentul şi pacientul zero! Cine s-a îmbolnăvit primul… şi când!

Dar nu despre aceasta doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Eu nu am timpul povestitorului, nu mai am timp deloc, așa că o să vă spun povestiri scurte, dar cu miez. Adevărate, cross my heart and hope to die!

Acum câteva zile, poate o săptămână, v-am spus povestea submarinului german U-666, Der Teufel, submarinul diavolului. Astăzi o să vă povestesc urmarea, d-ra Hilde Schongarden, de la Muzeul Submarinelor, mi-a comunicat acordul pentru publicare. Cinci ani de zile s-a căutat prin arhivele americane, pentru că arhivele celui de al Treilea Reich au ajuns în America, iar cele din Est, în URSS. Dacă arhivele din America se mai pot consulta, cu greutate, este adevărat, cele din Federația Rusă… nu există!

Istoria noastră este despre submarinul german U-666B, un submarin atât de secret că nu a fost înregistrat în marele registru naval al Krigsmarine. În dreptul lui U666 este facut un semn ciudat, o cruce cu opt brațe și atât! Undeva au existat mențiuni scrise despre U-666B, iar cercetătorii germani, britanici și americani le-au găsit. Sunt ca vai de ele, cu multe rânduri înegrite cu cerneală tipografică, așa se cenzura pe atunci.

U-666B a fost ceea ce americanii numesc o ”milk cow”, o vacă cu lapte, de muls, adică un submarin de transport și aprovizionare. A fost lansat la apă pe 22 august 1942 și a intrat în serviciu activ pe 3 octombrie 1942. Echipajul… ei, aici este problema! Căpitan a fost numit un anume Peter CENZURAT, numele de familie era înegrit, dar după lungime a fost un ”von”, un nobil german. Fiul unui mare industriaș, esențial pentru industria de război, prieten bun cu ministrul înarmării și producției de război, arhitectul Albert Speer. Patru familii s-ar potrivi ca descriere, dar cercetătorii germani au fost discreți, o să vedeți din ce motive, nu au dat numele de familie al lui Peter. Peter termină primul școla navală de război, specialitatea submarine, toată lumea este extrem de mulțumită de el. Dar, este o problemă! Peter, ca și toată famila lui, era quaker!

”Asociația Prietenilor”, Prietenii lui Iisus” sau ”Prietenii Luminii” este o ramură neo-creștină foarte interesantă. Lumea i-a numit quakeri pentru că vorba lor preferată era: ”Să tremuri în fața Cuvântului Lui Dumnezeu!” Unii quakeri chiar tremurau, la propriu. Foarte discreți, unii dintre ei foarte bogați. Toți practică pacifismul, chiar în vreme de război. În război sunt medici, felceri, șoferi, manutanță etc specialități necombatante. Ce să facă Peter, un căpitan de submarin? Ei bine, șeful lui, amiralul Karl Donitz, găsește o soluție. Și el era prieten cu tatăl lui Peter. Îl face pe Peter comandantul lui U-666B și îi recrutează un echipaj tot de quakeri.

U-666B nu era un submarin de atac, nu avea tuburi de lansat torpile, nici torpile active la bord. Pentru un submarin, era foarte mare. Au mai fost construite încă zece ”milk cow” dar mai mici, toate au fost scufundate de aliați, care vânau cu predilecție submarinele de aprovizionare, din rațiuni evidente.

Specificațiile lui U-666B nu s-au păstrat, dar se pare că avea o lungime binișor peste o sută de metri. Se știe că putea transporta cam șapte-opt sute de tone, un record pentru acele vremuri. Nu era un submarin de atac, dar avea o apărare AA, foarte bună. Două tunuri AA de 88 mm, cele mai bune din istoria armamentului german, și șase tunuri jumelate C/30 adică Oerlikon. U-666B naviga mai mult la suprafață, avea patru motoare Diesel care dezvoltau cam trei mii de cai putere. Viteza maximă de suprafață era undeva spre 40 km/h iar cea în imersiune cam spre 19 km/h. Un cal de curse, față de submarinele de atac, îngreunate de torpile și armament.

U-666B avea o mulțime de tehnologii revoluționare la bord. A circulat mult timp legenda că unele submarine germane aveau mercur la bord. Da, legenda se confirmă, documentele arată foarte clar că U-666B a avut 180 de tone de mercur la bord, într-un sistem ingenios care schimba centrul de greutate al submarinului, prin relocarea rapidă a mercurului la provă, în caz de scufundare urgentă, ”crash dive”. Și acumulatoarele erau speciale, o invenție nouă, dar costisitoare și nesigură. Acumulatoare fără acid și plumb, care nu mai emanau hidrogen, sau gaze otrăvitoare. Dar, vai, nu puteau să fie reîncărcate decât de șapte ori, maximum de zece ori, după care trebuiau schimbate. Documentele nu spun pe ce bază erau, cred că erau niște acumulatoare primitive solide, gen ioni de litiu.

Apăraerea antiaeriană, de pe punte, era acoperită, în imersiune, de un fel de punți rabatabile, care confereau submarinului un profil perfect hidrodinamic. Mai mult, partea superioară a submarinului era acoperită cu cauciuc, un lux în acele timpuri, ca să scape de detecția prin sonar. În navigarea de suprafață U-666B avea un radar primitiv, dar destul de eficient, în mâini bune. Două aparate de radio foarte puternice și încă unul în piese de schimb.

La bord era un întreg atelier de reparații, cu struguri și mașini unelte. Mai mulți marinari erau foști muncitori de la fabrica tatălui lui Peter, toți quakeri.

Prima misiune secretă a lui U-666B a fost să transporte 87 de spioni în Marea Britanie. Misiune de care se achită excelent, cei 87 de spioni/sabotori și bagajele lor sunt depuși pe o plajă pustie din Marea Britanie, într-o noapte fără lună, de la sfârșitul lui octombrie 1942. Toți spionii germani sunt capturați de britanici în intervalul a trei luni de zile. Obtuzitatea serviciilor secrete germane a fost proverbială și este unul dintre motivele pentru care Germania a pierdut războiul. Toți cei 87 de spioni aveau acte perfecte că ar fi fost britanici, supușii regelui. Dar nu erau și nu se comportau ca atare, britanicii adevărați i-au mirosit imediat, erau suspicioși peste poate. Dacă actele ar fi fost pentru olandezi, francezi, polonezi, sau alți ”străini” spionii nu ar fi fost depistați așa de ușor, Marea Britanie, în anul 1943, era plină de refugiați din Europa.

Apoi, în luna noiembrie 1943, U-666B aduce din Sudul Africii, cinci sute de tone de vanadiu pur, un metal absolut necesar industriei de război, intra în cantități foarte mici în aliajul blindajului tancurilor, de exemplu.

În decembrie, până după Crăciun și Anul Nou, căpitanul Peter și echipajul sunt în permisie, iar pe U-666B se schimbă acumulatorii, se montează o macara și unele inovații tehnice de ultima oră.

În ianuarie 1944, U-666B aprovizionează mai multe submarine de atac, în Atlantic. Peter a pus să se monteze o macara la bord de 10 tone, ceea ce ajuta enorm transferul de muniție și alimente. Întotdeauna, înainte de întîlnirea cu haita de submarine de atac, Peter dădea o raită, numai el știe unde, de unde se aproviziona cu portocale. Din această cauză, dar și pentru că era un căpitan perfect, un comandat și un gentlemen, era foarte iubit de propriul echipaj și foarte popular printre căpitanii și echipajele flotei de atac. Doar le aducea și corespondența din țară. Scrisori de la soții și iubite.

Un exemplu este edificator, un raport din 17 ianuarie 1944, semnat de șapte căpitani de submarine de atac. Pe o apă liniștită ca untdelemnul, undeva în Atlantic, cele șapte submarine așteptau la coadă ca să fie aprovizionate de Peter. Când, ce să vezi, apare neinvitat un distrugător al majestății sale britanice. Cele șapte submarine de atac, ca la un semn, fac un front comun între Peter și distrugător și atacă nava de război, la suprafață! Puteau să se scufunde imediat, dar îl lăsau pe Peter și echipajul descoperiți, ei deschiseseră marele tambuchiu de unde țineau mărfurile și le-ar fi trebuit mai mult de zece minute să se scufunde, timp prea lung. În fața a șapte submarine care îl atacau la suprafață, plus tunurile de 88 ale lui Peter, care îl încadraseră de udase tot de pe bord, iar în ianuarie apa este cam rece, nu face nicio plăcere, distrugătorul face imediat calea întorsă și o șterge englezește, fără să mai ceară socoteală, fără să tragă un singur proiectil. Căpitanii germani spun, în raport, că nu au pus în pericol submarinele, sau echipajele, prin acțiunea lor.

În luna februarie 1944, U-666B duce și aduce ceva, sau pe cineva, de pe coasta SUA. Ce, nu se știe, americanii au înegrit totul, în documente, probabil că nu prea le convenea.

Dar, să nu ne lungim prea mult, o să continuăm mâine istoria submarinului quakerilor, este ceva senzațional, ceva ce nu s-a mai publicat până acum. Au fost zvonuri și teoria cospirației, doar. Mâine, doar mâine avem speranța că este o altă zi!

☼ ♂ ♀ adică HOROSCOP 14 octombrie 2019

BERBEC Aspecte bune. Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie sentimentală, dar eşti deranjat, poate chiar de un animăluţ răsfăţat. Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi mângâie necuvântătorul! Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

TAUR Dimineaţa pare să fie liniştită, chiar plăcută. Poţi folosi ziua aceasta de început de săptămână ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru toamnă-iarnă! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta.

GEMENI Conjunctura este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi îţi sunt favorabili.

RAC Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre un aspect profesional. Nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune scurt, competent şi concis despre ce este vorba. Profesional treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă o să dejoci orice aspect nefavorabil.

LEU O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Ziua se anunţă favorabilă în ceea ce priveşte domeniul conjugal, sau de cuplu. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Daca ai de făcut deplasari sau calătorii azi este ziua – adică astăzi este ziua în care poţi începe călătoria, sigur, dacă nu ai plecat ieri şi astăzi eşti deja pe drum! Schimba locul şi iti schimbi si norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este.

FECIOARA Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Ceva te deranjează. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă care se transformă în „deochi”, poate chiar un atac psihic… Seara placuta cu accente de eveniment social. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. Până la urmă, cu toate derapările “psiho”, o zi plăcută, plină, bine aspectată sentimental.

BALANŢA O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare şi armonie poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme în casă, în gospodărie. Eşti deosebit de inspirat în afaceri cu banii altora, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti!

SCORPION Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de configuraţia astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. Astăzi sunt favorizaţi nativii care activează în servicii publice sau administraţie şi de asemenea cei care, de fapt foarte puţinii, cei care încă mai produc marfă. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi dupa.

SĂGETĂTOR Dimineaţa tragi de tine, iar vremea monotonă te adoarme şi mai mult. O veste te trezeşte brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică clar ceea ce doreşti de la cei din jur! Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri. Azi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent. Viitorul iti zambeste, trebuie sa laşi un pic comoditatea şi să fii mai harnic. Puţintică răbdare!

CAPRICORN Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, sau financiare. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină.

VĂRSĂTOR Azi te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Dar grijile tale nu corespund cu sarcinile de serviciu… Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole sau vizite sociale la prieteni cu influenţă, sau pur şi simplu să te simţi bine… acest lucru nu are preţ!

PEŞTI Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi îţi dai seamă că au mare nevoie de tine… Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietati. Suna-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Astăzi, pe seară, te simţi bine şi ai vrea să-ţi depasesti conditia sau sa incepi ceva nou, orice – chiar de azi! Totusi, atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în dragoste.

