Monden Tzanca Uraganu dezvăluie suma colosală pe care a câștigat-o la o cântare. Zeci de mii de euro dintr-o lovitură







Tzanca își permite orice aroganță

Tzanca Uraganu dezvăluie cu ce bani a plecat de la o petrecere. Este vorba despre o cântare care a avut loc în afara țării si culmea nu într-o comunitate de români. “Cel mai mare câștig al meu a fost undeva, la o petrecere, în Franța, unde se afla o comunitate de sârbi. ”În jur de 25-30 de mii de euro. Într-un program de aproape 2 ore să zic. Asta îmi aduc eu aminte ca a fost cel mai mare câștig al meu. Dar în rest sunt zile foarte bune, dar sunt si zile foarte proaste. Zile în care am fost si pe minus, știi cum e”, a povestit Tzanca Uraganu în cadrul unui Podcast.Cântărețul este celebru pentru faptul că are câștiguri foarte mari. Drept urmare si a permis sa investească intr o vilă imensă, dar si în bolizi de lux. Cântărețul are mașini de sute de mii de euro. Acesta deține un Rolls Royce Wraith în valoare de 200 de mii de euro, dar si un Lamborghini Huracan. Acesta din urma ar valora 250 de mii de euro. De altfel este unul dintre puținii artiști care de sărbători încearcă să aducă zâmbetul pe față celor nevoiași. Asa ca organizează la el în curte pomana porcului si împarte celor mai putini norocoși câte un animal. Manelistul pare ca își permite orice aroganță, având in vedere la fiecare apariție, afișează haine de mii de euro. El este si unul dintre cei care a fost invitat să cânte la priveghiul lui Costel Corduneanu. Cel mai probabil si de acolo a avut de câștigat sume frumoase de bani, având în vedere ca o astfel de prestație e remunerată pe măsură. Imaginile au fost făcute publice atunci, chiar de către fratele răposatului, care s-a lăudat cu prezența cântărețului.